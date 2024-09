La afición del Atlético se pasa a la homofobia: «Guti, Guti, Guti maricón…”

La afición del Atlético de Madrid profirió insultos homófobos a Guti durante el derbi madrileño contra el Real Madrid. El fondo del Metropolitano donde se sitúan los hinchas más radicales cantó al unísono «Guti maricón» durante el primer tiempo. El ex jugador del club madridista estaba comentando el partido en directo para DAZN.

«Donde esté un concierto que se quite un Atlético de Madrid-Rayo», fue la frase que dijo Guti hace unas semanas y que indignó a la afición rojiblanca. El ex jugador del Real Madrid pidió perdón a través de las redes sociales, pero la hinchada colchonera no se lo perdona.

Durante el primer tiempo del Atlético de Madrid-Real Madrid, uno de los fondos del Metropolitano, donde se sitúan los hinchas más radicales, empezó a cantar «Guti, Guti, maricón». No olvidan esas palabras. Aunque también es cierto que este cántico siempre lo cantan los aficionados del cuadro colchonera cuando se miden a su eterno rival. Unos cánticos homófobos y que sin duda son lamentables.

El derbi madrileño en el Metropolitano

Atlético de Madrid y Real Madrid se miden este domingo en el derbi madrileño de la octava jornada de Liga. Este duelo, que se juega en el Metropolitano, es uno de los más importantes del año en la liga española.

Para este encuentro, Carlo Ancelotti contó con la baja de Kylian Mbappé, lesionado en el último partido del Real Madrid ante el Alavés en Liga. Tras ello, sacó este once en el derbi: Courtois; Carvajal, Militao, Rüdiger, Mendy; Tchouaméni, Valverde, Modric, Bellingham; Rodrygo y Vinicius.

Por su parte, ‘Cholo’ Simeone tuvo también cambios en su alineación y jugó con Julián Álvarez, Sorloth y Griezmann en ataque. El once del entrenador rojiblanco fue el formado por: Oblak; Llorente, Giménez, Le Normand, Reinildo, Molina, Koke, De Paul, Gallagher, Griezmann, Julián Álvarez y Sorloth.

Con 17 puntos, si el Real Madrid gana en el Metropolitano se irá a los 20 y se colocará a sólo uno del Barcelona, que perdió ante Osasuna este sábado (4-2). En cambio, si son los rojiblancos los que ganan, superarán al Real Madrid, se irán a los 18 puntos, a tres del Barça.