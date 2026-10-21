Victoria sufrida del Betis ante el Feyenoord: Isco resuelve el partido desde el punto de penalti

El Real Betis se impone al Feyenoord en un partido disputado que se resolvió con un penalti a favor del equipo local, que anotó Isco. Esta victoria sabe a gloria para el equipo andaluz, que vuelve a ilusionarse en la máxima competición europea con nueve puntos de nueve posibles en esta campaña.

En la primera parte, el Villamarín presenció un Betis dominante, pero que no encontró el gol. Durante los primeros 30 minutos, los de Pellegrini se encontraron muy cómodos, imponiéndose en campo rival y poniendo en serios apuros al conjunto neerlandés para tener la pelota.

El eje ofensivo del conjunto sevillano pasó por las botas de Antony, que no se cansó de intentarlo a pesar de la negativa continua del Feyenoord. Parrot también amenazó con una ágil acción ofensiva, pero sin encontrar recompensa.

Pasada la hora, los jugadores al mando de Giovanni van Bronckhorst tomaron la iniciativa y pusieron contra las cuerdas al equipo local. Una muy buena mano de Alvaro Vallés evitó el primer tanto del partido, dando oxígeno a un Betis que no encontraba la manera de recuperarse.

El Feyenoord tuvo la ocasión más clara del partido en las botas de Zechiël, quien recibió un pase de la muerte muy cerca de la portería y terminó mandando la pelota por encima del larguero.

El inicio de la segunda parte fue mucho más parejo que lo visto en el comienzo de la primera, pero el ataque del Betis seguía marcando las diferencias. Isco comenzó a tener más protagonismo, dominando perfectamente los tiempos del equipo andaluz. Esto facilitó la tarea a un Abde que vimos algo atascado en la primera mitad, para coger la medida a la defensa neerlandesa y comenzar a abrir huecos.

En el minuto 59, el propio Abde colgaría un centro que impactaría en la mano del central del Feyenoord, Jeremiah St. Juste. El colegiado no dudó en señalar la pena máxima, alegando una mano situada lejos de la posición natural. Isco fue el encargado de tirar el penalti, y el centrocampista malagueño no falló. Engañó al guardameta alemán y adelantó al equipo andaluz.

Tras el gol, Pellegrini quiso oxigenar el mediocampo, y en el minuto 64 realizó una doble sustitución: se retiraron Pablo Fornals y Antony y entraron en su lugar Dani Ceballos y Rodrigo Riquelme. A pesar de los cambios, los locales comenzaron a bajar revoluciones y el Feyenoord no dudó en aprovecharlo. Mantuvieron al Betis en su propio campo, que aguantó atrás gracias a un bloque defensivo muy sólido, liderado por Marc Bartra.

En la recta final del encuentro, mientras los béticos se recuperaban poco a poco intentando mantener posesiones largas, Bellerín, Parrot e Isco abandonaron el terreno de juego sustituidos por Ángel Ortiz, Deossa y Lo Celso, tratando de aportar aire a un Betis cada vez más ahogado.

La resistencia del Betis se mantuvo de manera férrea, aprovechando el mínimo contraataque para robar tiempo al conjunto visitante. Finalmente, el Betis se hizo con la victoria en un partido bien trabajado que tiene como desenlace unos tres puntos valiosísimos para la clasificación a la siguiente ronda de la Champions League.