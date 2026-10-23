Simeone: «¿Competir la Liga al Barcelona? Siempre se puede competir»

A la tercera pregunta sobre el Clásico y los intereses para el Atlético, Simeone cambió el «Deportivo» como respuesta. «Disculpa, pero Deportivo», había dicho tras ser preguntado por el papel de su equipo esta semana, que si vence al Deportivo se beneficiará de alguno de los tres resultados posibles que ofrece el partido entre Barcelona y Real Madrid. Hasta que la cuestión habló de poder competir al equipo de Flick, ahí mostró convicción. «Siempre se puede competir. Se ha visto, pero eso no cambia que tengan un grandísimo equipo», dijo.

Con las ausencias de Koke y Cardoso, Barrios volverá a la titularidad. Desde que regresó de su lesión, no ha completado ninguno de los cuatro partidos en los que ha sido titular. «Me importa que los minutos que tenga los haga bien, como lo viene haciendo. Es muy importante para nosotros. Estamos gestionando juntos para encontrar su mejor versión, ojalá pueda seguir creciendo partido tras partido», explicó Simeone.

Este sábado volverá a pisar el Metropolitano Giménez. Con azul en lugar de rojo en su camiseta. «No lo puedo separar del rival. Una persona que me ayudó y me acompañó. Tuvo un gran compromiso. Estoy muy agradecido a él. Es uno de los centrales más importantes desde que estoy en el Atlético. Lo queremos mucho. Él lo sabe. Le deseo lo mejor después del sábado», expresó el técnico argentino.

De centrales va la cosa. Pubill, que salió fotografiado en el gol del Stuttgart el pasado martes, no ha iniciado la temporada al nivel que finalizó la pasada. «Debe repetir el segundo tiempo en Stuttgart. Estuvo al nivel que nos tenía acostumbrados. Es joven. Tiene un gran futuro. Dependerá absolutamente de lo que él quiera y decida. Tiene todas las herramientas para seguir creciendo», detalló el Cholo.

Las lesiones cobran más importancia, de nuevo, con el correr de los partidos. Tres sufre el Cholo para esta jornada. «Es normal que aparezcan situaciones en las que algunos futbolistas no puedan participar. Tenemos una plantilla buena y esperemos que sea muy buena a final de temporada. Ojalá cuando nos toque tener lesiones sean como estas, cortas. Eso nos permite que se recuperen pronto», finalizó.