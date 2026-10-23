Cardoso regresa a la casilla de salida; Simeone tiene una incógnita y tres bajas para recibir al Deportivo

Cardoso es reincidente. De nuevo un frenazo en seco cuando volvía a coger velocidad de crucero y ganaba importancia en el eje. De nuevo otra lesión que corta el ritmo. Ya le ocurrió la temporada pasada en más de una ocasión y esta sigue el mismo guion. Se hizo grande ante el Manchester United; una gastroenteritis le dejó fuera ante el Espanyol y, tras disputar 21 minutos contra el Stuttgart, una lesión muscular le priva de estar disponible para el Deportivo.

La parte positiva es que la molestia, en su muslo, es de grado bajo. Pero el Atlético opta por cuidados intensivos ante cualquier mínima dolencia, conviene gestionar pequeños asuntos que problemas más graves ante el cargado calendario. Al estadounidense se suman el ‘Cuti’ Romero y Koke, ambos inmersos en sus respectivos procesos de recuperación y ambos baja para recibir este sábado al Deportivo.

Simeone se verá obligado a repetir la dupla formada por Hjulmand y Barrios y perfilar una retaguardia con Llorente, Pubill, Hancko y Grimaldo, mientras que Giuliano y Lookman ocuparán las bandas. En la parcela ofensiva, la apuesta inicial señala a Baena y Julián Álvarez como referencias de ataque. Sin embargo, la alineación final permanece supeditada a la evolución de Lee Kang-In Lee, reaparecido tras causar baja en Stuttgart por molestias físicas.

El surcoreano es precisamente la principal incógnita de Simeone. Este viernes ha realizado su primer entrenamiento con el grupo tras ausentarse el pasado jueves. Parece complicado que, a juicio de los plazos que sigue el Atlético con los lesionados, esté para ser titular. Su inclusión a última hora alteraría sensiblemente la estrategia ofensiva del conjunto madrileño.