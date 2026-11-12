Scaloni renueva con Argentina hasta 2030

Sorpresa en el fútbol de selecciones. Scaloni, seleccionador de Argentina, seguirá en el combinado subcampeón del mundo. Cuando todo parecía indicar que no renovaría, el mejor entrenador de la historia de la selección argentina seguirá hasta 2030. Es decir, Scaloni estará en el banquillo de Argentina en el Mundial 2030 que se celebra en España, Portugal y Marruecos… y en el que Argentina jugará su primer partido en Buenos Aires.

En un anuncio por parte de la AFA (Asociación de Fútbol Argentino), se confirma la continuidad de Lionel Scaloni: «Es un día muy especial para toda la familia del fútbol argentino; vamos a anunciar la continuidad de Lionel Scaloni al frente del cuerpo técnico de la Selección Argentina». Las palabras son de Claudio Chiqui Tapia, presidente de la Federación.

Scaloni, que tras perder la final del Mundial ante España lloró de forma desconsolada en la sala de prensa, dejando una imagen prácticamente de adiós, seguirá en Argentina porque es «lo que queríamos todos en este momento».

El anuncio se ha hecho oficial en la previa del partido amistoso que Argentina tiene ante Uruguay en Buenos Aires. Scaloni seguirá hasta 2030, por lo que estará en el Mundial de ese año. Será el tercer Mundial del entrenador, que tiene muchísimos éxitos con su selección: campeón en 2022, subcampeón en 2026. Además, ganó dos Copas América: la de 2021 y la de 2024.

Scaloni es seleccionador de Argentina desde 2018. Entró de forma interina en 2018, cuando se despidió a Jorge Sampaoli, pero después se quedó ya de forma fija en el banquillo de la albiceleste.» Se va a convertir en el técnico con más Mundiales. Bilardo dos. Menotti dos. Scaloni dirigirá tres», recordó Chiki Tapia en el anuncio oficial.

Tras perder la final del último Mundial, Scaloni rompió a llorar en la sala de prensa y dejó mensajes que daban a entender que se iba a ir. Siguió y ahora renueva hasta 2030.