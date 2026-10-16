Rafa Jódar llama a la puerta de la historia: a dos partidos del récord de Becker y con las ATP Finals en el horizonte

Todo ha pasado demasiado rápido para Rafa Jódar. Hace diez meses se batía en el circuito universitario estadounidense y ahora pone patas arriba la élite de la raqueta a base de derechazos. Así ha estrenado su palmarés -ATP 250 Marrakech- ha llegado a los cuartos de final en Roland Garros; final en el ATP 500 de Washington y doble semifinalista de Masters 1.000. Argumentos que dejan a Shanghái como la puerta de entrada a la historia.

A la suya en particular y a la del mundo de la raqueta en general. Jódar ya es el semifinalista más joven de la historia del torneo de Shanghái y está a dos partidos de hacer historia de manera bidireccional. Dejaría el billete a las ATP Finals prácticamente sellado y conseguiría entrar al top 10 del ranking. Sería el ascenso más fulgurante de la historia. Solo hubiera necesitado 203 días, siete menos que los 210 de Boris Becker.

Rafa Jódar responde al arquetipo del tenista moderno. Tanto en su estilo -agresivo desde el fondo de pista y cimentado en el servicio- como en su físico, alto y espigado. «Me recuerda a Sinner, tiene un golpeo más duro, con una gran derecha. Físicamente es muy fuerte, pero creo que mentalmente es muy equilibrado. Siempre es muy consistente, y esa es una característica muy habitual de Sinner. España tiene mucha suerte de tener otro diamante», explicó Becker.

Jódar y sus prontos

Botic van de Zandschulp se había llevado el primer set cuando Rafa Jódar implosionó. Su servicio estaba en peligro con el deuce y lo pagó con un recogepelotas. «Dame la puta toalla, coño», le bramó. Acción que el juez de silla castigó con un warning y una reprimenda al tenista. Dos días después, Jódar se ha disculpado por su acción tras acceder a semifinales del Masters 1000 de Shanghái al remontar (4-6, 6-4, 6-3) a Casper Ruud. Fue el último de otras polémicas como el supuesto empujón a un recogepelotas en Roland Garros.

«Respeto mucho a los recogepelotas y a los jueces de silla, en todos los partidos y en todos los torneos. Estaba muy frustrado por cómo estaba yendo el partido y no pude controlar mis emociones en ese momento. No volveré a hacerlo. No es la manera correcta de tratar a los recogepelotas. No fue nada en contra de él. Si vuelvo a encontrármelo por el complejo, intentaré decirle que lo siento mucho por cómo actué en ese momento, y que no volveré a hacerlo nunca», dijo Jódar.

También se pronunció respecto al warning del juez de silla. «Debí aceptar la advertencia porque era correcta, el juez de silla tomó la decisión correcta. Al igual que estoy aprendiendo cómo darle de derechas, el revés o el saque, también estoy aprendiendo cómo comportarme sobre la pista, y aún hay muchas cosas que tengo que mejorar. Soy humano y cometo errores. Aprenderé de este error», sentenció.