Rafa Jódar se disculpa con el recogepelotas al que gritó: «Fue un error, estaba frustrado y no volverá a ocurrir»

Botic van de Zandschulp se había llevado el primer set cuando Rafa Jódar implosionó. Su servicio estaba en peligro con el deuce y lo pagó con un recogepelotas. «Dame la puta toalla, coño», le bramó. Acción que el juez de silla castigó con un warning y una reprimenda al tenista. Dos días después, Jódar se ha disculpado por su acción tras acceder a semifinales del Masters 1000 de Shanghái al remontar (4-6, 6-4, 6-3) a Casper Ruud.

«Respeto mucho a los recogepelotas y a los jueces de silla, en todos los partidos y en todos los torneos. Estaba muy frustrado por cómo estaba yendo el partido y no pude controlar mis emociones en ese momento. No volveré a hacerlo. No es la manera correcta de tratar a los recogepelotas. No fue nada en contra de él. Si vuelvo a encontrármelo por el complejo, intentaré decirle que lo siento mucho por cómo actué en ese momento, y que no volveré a hacerlo nunca», dijo Jódar.

También se pronunció respecto al warning del juez de silla. «Debí aceptar la advertencia porque era correcta, el juez de silla tomó la decisión correcta. Al igual que estoy aprendiendo cómo darle de derechas, el revés o el saque, también estoy aprendiendo cómo comportarme sobre la pista, y aún hay muchas cosas que tengo que mejorar. Soy humano y cometo errores. Aprenderé de este error», sentenció.

Existía expectativa y curiosidad con el regreso del tenista madrileño a la pista central del complejo de Qizhong tras el incidente. Su comportamiento con el recogepelotas fue ampliamente criticado en las redes sociales chinas, donde incluso se especuló con un posible recibimiento entre silbidos. La reacción de la afición local era una de las grandes incógnitas de la jornada.

Sin embargo, el clima hostil anunciado en las plataformas digitales no llegó a materializarse. Aunque las gradas celebraron con evidente entusiasmo los puntos de Casper Ruud y los ánimos dirigidos al español resonaron con un marcado acento ibérico —a diferencia de otros encuentros donde el apoyo local suele ser más repartido—, el público ofreció un comportamiento correcto sin manifestaciones explícitas de rechazo.