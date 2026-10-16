Jódar obliga a Ruud a tirar la toalla: repite la victoria más importante de su vida y se mete en semifinales de Shanghái

Rafa Jódar se lleva el dedo índice a la cabeza y mira a su padre, que observa todo con una sonrisa. El partido en Shanghái ha ido de eso, de fortaleza mental para remontar a Ruud tras un primer set que se merecía y se le escapó, y después de tres bolas de partido no aprovechadas. A la cuarta falló Ruud y acertó Jódar, que accede a sus segundas semifinales de un Masters 1000, su tope de siempre. Y como la semana ha ido de toallas y modales, Ruud tira la suya, rendido ante el buen hacer de un Jódar que peleará por la final.

«Ha sido un partido muy trabajado. Ruud ha jugado muy bien en el primer set ha estado muy sólido mentalmente. No he aprovechado mis bolas de break y la que él ha tenido la ha aprovechado. Pero yo sabía que estaba jugando a buen nivel y he ido encontrando más ritmo al resto y he luchado hasta el final, eso no lo voy a cambiar nunca. Estoy muy contento y orgulloso de esta semana», dijo Jódar, con una sonrisa, a pie de pista.

El primer set fue un compendio de chances desaprovechadas para él, con hasta cuatro posibles bolas de quiebre, tres de ellas en un penúltimo juego que dio paso al único break exitoso… pero para su rival: por cuarto partido consecutivo, Jódar perdía la primera manga y se encomendaba a la épica de nuevo, como en las tres rondas anteriores. Pudo restablecer el orden al inicio del segundo set, pero se le volvieron a escapar otros dos puntos de rotura.

Tuvo que ponerse el mono de trabajo para evitar la rotura del noruego y posteriormente abrochar el segundo set y forzar el tercero. Y ahí, una exhibición de determinación, especialmente al resto. Bien metido dentro de la pista. Agresivo y contundente. Ruud se desesperaba, más cuando hasta la red parecía hablar español al meter alguna bola de Jódar.

Al madrileño le costó cerrar el partido, el vértigo propio de cuando todo está más cerca, y tuvo que ser a la cuarta cuando lo consiguió. De nuevo en semifinales y con pie y medio en las ATP Finals en su primer año como profesional, qué año.