Quiénes son los presentadores de la gala del Balón de Oro 2026

Faltan pocas horas para conocer quién será elegido Balón de Oro 2026. En la gala que se celebra en Londres el lunes 26 de octubre (21:00 h), distintas estrellas del fútbol ‘pelean’ por el icónico galardón individual. En una gala repleta de leyendas, personajes famosos y mucho fútbol, Thierry Henry y Kate Scott serán los encargados de dirigir un sinfín de contenido, momentos y diversos premios en relación con la pasada temporada.

Mejor jugador masculino y femenino, mejor joven, mejor equipo… el mundo del deporte se paraliza en Londres este lunes. Descubre toda la información sobre los encargados de conducir el evento.

El actual ganador es Ousmane Dembélé, atacante del Paris Saint-Germain, que ganó previamente su primera Champions League. Los parisinos han repetido el título continental esta temporada. Rodri lo levantó en 2024 tras una gran campaña con el Manchester City.

Así es Thierry Henry

Thierry Henry (agosto de 1977, 49 años) es una leyenda del fútbol. El atacante francés, ex del Arsenal y del Barça, entre otros, fue campeón del mundo con Francia en 1998, campeón de la Eurocopa en el año 2000 y subcampeón del Mundial 2006, cuando los galos cayeron ante Italia.

En su palmarés deportivo suma dos Premier League con el Arsenal (2001/02, 2003/04, la liga de los invencibles), dos FA Cups, dos Community Shields, cuatro Botas de Oro de la Premier League, además de ser el máximo goleador de la historia del club gunner con 228 goles.

En su periplo en Barcelona consiguió una UEFA Champions League (2008), dos Ligas (2008/09, 2009/10), una Copa del Rey, una Supercopa de España, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes (2009).

Una leyenda del fútbol que fue subcampeón del Balón de Oro de 2003. Se retiró oficialmente del fútbol en 2014, cuando militaba en los New York Red Bulls.

Así es Kate Scott

Al lado de Thierry Henry estará Kate Scott (1981, 45 años), periodista británica que actualmente trabaja en CBS y acompaña al francés en las icónicas retransmisiones de la UEFA Champions League.

La periodista deportiva ha trabajado en cadenas como Sky Sports, TNT Sports, CNN International y Fox Sports antes de recalar en la CBS. Anteriormente, presentó las galas de 2015 y 2016 del Balón de Oro.

Quién entregará el Balón de Oro 2026

El Balón de Oro 2026 corona al mejor jugador de la temporada. Harry Kane, Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Rodri, Ousmane Dembélé… distintas estrellas preparadas para alzar el galardón individual más importante para un futbolista.

Thierry Henry y Kate Scott serán los encargados de presentar la gala del 2026 que se celebrará el lunes 26 de octubre en Londres.