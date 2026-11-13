La Policía acordona los aledaños del estadio Sánchez-Pizjuán por aviso de bomba

Sevilla ha vuelto a vivir una mañana de incertidumbre este viernes después de un aviso de bomba que obligó a desplegar un dispositivo policial en la capital andaluza. Uno de los incidentes más destacados ha tenido lugar en el barrio de Nervión, donde la Policía Nacional ha intervenido tras localizar una mochila azul en las inmediaciones del hotel Novotel, a escasos metros del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

El aviso llegó a primera hora de la mañana después de que la policía recibiese un aviso de Nervión en una zona donde hay un tránsito abundante y constante de personas debido a que se trata de un punto en el que hay varios establecimientos, tanto comerciales como de restauración. El objeto se encontraba detrás de una parada de autobús de Tussam, junto a la salida del aparcamiento del establecimiento hotelero, en el cruce de la calle Eduardo Dato con la avenida de Luis de Morales. Se trata de un punto especialmente transitado, tanto por su actividad comercial y hostelera como por su proximidad al estadio sevillista y al centro comercial Nervión Plaza.

Tras recibir el aviso, varias dotaciones de la Policía Nacional acudieron al lugar y establecieron un perímetro de seguridad para inspeccionar el contenido de la mochila. Como medida preventiva, los agentes desalojaron a las personas que se encontraban esperando el autobús y restringieron el acceso de los peatones al entorno más próximo al objeto. La intervención también contó con la presencia de especialistas de los Tedax, la unidad policial encargada de actuar ante posibles artefactos explosivos. Tras examinar la mochila, los agentes descartaron que contuviera elementos peligrosos y el incidente acabó sin daños ni consecuencias.

Una sucesión de avisos de bomba en Sevilla

El incidente cerca del Sánchez-Pizjuán no ha sido el único que ha obligado a movilizar a las fuerzas de seguridad durante la mañana. Horas antes, poco antes de las nueve, la aparición de una maleta abandonada en la estación de tren de Dos Hermanas había provocado otra intervención policial. La presencia del equipaje sospechoso obligó a desalojar las instalaciones y suspender temporalmente el tráfico ferroviario mientras los agentes realizaban las comprobaciones pertinentes. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local y Nacional, además de especialistas Tedax.

Finalmente, se comprobó que la maleta no contenía ningún artefacto peligroso. Según las informaciones publicadas, pertenecía a un estudiante de conservatorio que habría olvidado en la estación un instrumento musical. La incidencia afectó al servicio ferroviario durante aproximadamente 40 minutos, hasta que se recuperó la normalidad y se reabrieron las instalaciones.

La acumulación de estos episodios en apenas unos días ha provocado diferentes despliegues policiales en Sevilla y su provincia. Aunque las intervenciones han obligado a activar los protocolos de seguridad y han generado alteraciones puntuales en la movilidad, las comprobaciones realizadas han permitido descartar riesgos en los incidentes mencionados.