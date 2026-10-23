Paco González, sobre Ceuta: «100.000 tíos en una frontera pasando por debajo, ¿te crees que somos gilipollas? Marruecos lo sabía»

Paco González fue el invitado de Pablo Motos este jueves en El Hormiguero. El periodista deportivo, director y presentador de Tiempo de Juego en la Cadena Cope, ha sido noticia estos días porque va a dar un paso al lado tras varias décadas dedicándose en cuerpo y alma a la radio. Y además de hablar de su profesión y de fútbol, el comunicador asturiano se mojó sobre cuestiones políticas ahora que las elecciones están a la vuelta de la esquina.

Uno de los momentos más comentados llegó cuando Pablo Motos quiso saber si acudiría a las urnas con ilusión en las próximas elecciones. Paco González respondió con sinceridad y explicó que suele votar «a la contra», es decir, pensando más en el partido al que quiere dejar fuera del Gobierno que en una formación concreta a la que apoyar. «Yo prefiero la alternancia porque creo en los políticos, en algunas personas, pero en los partidos no creo», añadió en el plató.

La entrevista también abordó uno de los asuntos de actualidad que más indignación le generan a los españoles, la crisis migratoria vivida en Ceuta durante el verano. Paco González critica duramente las explicaciones ofrecidas por el Gobierno de Pedro Sánchez sobre lo ocurrido y se mostró indignado porque considera que tratan a los ciudadanos por tontos.

La visión de Paco González sobre Ceuta #PacoGonzálezEH https://t.co/uwdeKsROjT — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 22, 2026

Paco González carga contra el Gobierno

«Más o menos que los políticos nos metan trolas, estoy acostumbrado. Todos estamos acostumbrados, sobre todo en campaña electoral. Pero cuando gobiernan, yo llevo muy mal las trolas», comenzaba antes de ir más allá: «Decían que Marruecos no sabía nada y no había participado. Vamos a ver, 100.000 tíos en una frontera que pasan por debajo de la aduana, ¿y el de la aduana está leyendo el Marca? ¿Te crees que somos gilipollas, que nos vamos a creer eso? Marruecos claro que lo sabía. A mí que reconozcan que lo han cagado y ya está, pero que no nos traten como tontos. Es lo que peor llevo, de verdad», sentenció.

A pesar de sus críticas, el periodista quiso lanzar después un mensaje contra la crispación política y pidió que las diferencias ideológicas no terminen enfrentando a los ciudadanos. «Uno que piense lo que le dé la gana, pero yo no estoy para pelearme con mi vecino porque vote azul, verde o colorado y yo lo contrario. Que no nos encabronen», afirma.

Y también apoya las manifestaciones, pero no entiende los disturbios y los destrozos que suceden en algunas de ellas: «Porque si tú tienes un pequeño bar que vas a abrir a las seis de la mañana y te destrozan el escaparate, entoneces ¿qué haces? ¿Sales con un bate de béisbol a defenderte? ¿Qué queremos enfrentamientos en la calle? ¿Queremos peleas? No nos dejemos arrastrar ya por eso, somos un país muy civilizado y muy pacífico. No demos pasos para atrás».