Muere un futbolista francés de 22 años mientras entrenaba con su equipo

El fútbol francés está de luto tras conocerse la trágica muerte de Wanis Honsor, un joven futbolista de 22 años que falleció este miércoles después de sufrir una parada cardíaca durante un entrenamiento con su equipo, el Saint-Denis FC. A pesar de los esfuerzos de los servicios de emergencia, que trataron de reanimarlo durante más de 45 minutos, no pudieron salvarle la vida. El jugador, que se había casado recientemente, tenía toda una carrera por delante y estaba a punto de cumplir 23 años.

Los hechos sucedieron en el estadio de La Jamaïque, en Saint-Denis, cuando el equipo preparaba su próximo partido de Liga. Según las informaciones publicadas por varios medios franceses, entre ellos Le Parisien y La Dépêche, Wanis Honsor comenzó a encontrarse mal de forma de repente mientras estaba entrenando junto a sus compañeros. El joven se llevó las manos al pecho antes de desplomarse sobre el terreno de juego.

Pese a la rápida reacción de sus compañeros, que intentaron auxiliarlo mientras llegaban los servicios sanitarios, finalmente se confirmó el fallecimiento del futbolista. Los bomberos y los equipos del SAMU se desplazaron hasta las instalaciones deportivas y realizaron maniobras de reanimación durante más de 45 minutos sin éxito. Dominique Goumane, director general de la Liga Reunionesa de Fútbol, explicó la gravedad de lo sucedido a un medio local: «Ocurrió así, de repente. Pensó que era una crisis. Se sujetaba el pecho, echaba espuma por la boca y después cayó». También describió como una tragedia difícil de asimilar los esfuerzos realizados para intentar salvarle la vida.

La noticia ha provocado una enorme conmoción entre los clubes por los que pasó Wanis Honsor durante su carrera. Nacido en Le Havre, el defensa se formó en las categorías inferiores del FC Rouen, donde llegó a dar el salto al primer equipo. Durante la temporada 2023-2024 disputó tres encuentros con el conjunto normando en el campeonato francés y consiguió incluso marcar un gol en el estadio Robert-Diochon.

Posteriormente, el futbolista pasó por otros equipos como el Mâcon, el FC Dieppe y el FC Flers, antes de incorporarse al Saint-Denis FC en enero de 2026. Su llegada a La Reunión suponía una nueva etapa en su carrera deportiva, que se ha visto truncada de la manera más inesperada. Uno de los aspectos más dolorosos de esta historia es que Wanis Honsor se había casado hacía muy poco tiempo y estaba a punto de celebrar su 23 cumpleaños, previsto para el próximo 19 de noviembre. Su fallecimiento ha dejado especialmente afectada a su familia, amigos y compañeros.

El FC Rouen, equipo en el que se formó, también quiso rendirle homenaje y recordar su paso por la entidad. La Federación Francesa de Fútbol (FFF) se sumó a las muestras de condolencia y trasladó su apoyo a la familia y a toda la comunidad futbolística de La Reunión. Por otro lado, las autoridades han abierto una investigación y solicitado una autopsia para determinar las causas exactas del fallecimiento. El objetivo es esclarecer qué provocó la parada cardiorrespiratoria que acabó con la vida del joven deportista.