El Mónaco borra a Ansu Fati de su lista de inscritos para las competiciones europeas

Ansu Fati cayó lesionado el pasado 25 de octubre en un partido ante el Lille y no se espera su regreso a los terrenos de juego hasta enero de 2027. Su entrenador, Filipe Luis, confirmó esta semana en rueda de prensa que el proceso de rehabilitación va a ser «muy largo».

Ante esta situación, el Mónaco anunció que daba de baja a Ansu en la lista de Conference League, y Folarin Balogun ocupará su lugar. Teniendo en cuenta el artículo 31.14.2 del reglamento UEFA, que establece que una lesión de larga duración de un jugador debe llegar a los 60 días para permitir su sustitución, el club dio a entender que el futbolista no podrá volver a competir, al menos en Europa, hasta el próximo año.

Las pruebas a las que se sometió el jugador español tras su lesión ante el Lille el pasado 25 de octubre confirmaron una lesión en los isquiotibiales, descartando su regreso antes de Navidad. Esta noticia cae con un peso tremendo encima de Ansu Fati, ya que el joven delantero lleva años arrastrando lesiones continuas que le impiden mantener su mejor versión.

Con esta última, ya son tres las lesiones que ha sufrido desde el inicio de la pretemporada. La primera fue el 10 de junio, donde estuvo dos meses fuera por un problema muscular. El 14 de agosto sufrió una recaída que le mantuvo alejado de los terrenos de juego otros dos meses, hasta el 10 de octubre. Y apenas 15 días después, Ansu Fati vuelve a pasar por camilla, sentenciando un inicio de temporada que parece maldito.

Esta tercera lesión aparece en un momento clave para el español, que se estaba ganando la confianza de Filipe Luis con dos goles en tres partidos, hasta que se lesionó de nuevo. En lo que llevamos de temporada, el artillero del Mónaco apenas ha acumulado 209 minutos de juego en cinco partidos, unos números que distan bastante de los que cosechó al comienzo del curso pasado.

El internacional español apurará hasta final de año para intentar volver lo antes posible. El Mónaco le fichó en verano por 11 millones de euros, ejerciendo la opción de compra que tenía sobre el jugador tras su cesión la temporada pasada. Todo el club confía en que logrará regresar a su mejor nivel y que, después de muchos años en una espiral de lesiones que parece interminable, vuelva a disfrutar del fútbol.