Marc Bartra: «Mis tres hijos viven en otro país y es muy duro, podría caer en la culpa, pero elijo tomármelo con amor»

Vivir separado de los hijos es una de las cosas más duras para un padre. Eso le pasa a Marc Bartra (35 años), que juega en el Betis y vive en Sevilla mientras sus tres hijos viven en otro país junto a su madre, Melissa Jiménez. Por motivos personales y profesionales, la periodista y el futbolista viven en países diferentes. Ella lo hace en Mónaco junto a su actual pareja, Fernando Alonso, y él en Sevilla porque milita en el conjunto verdiblanco.

«A día de hoy, en mi día a día, tengo tres hijos que son lo que más quiero en esta vida. No puedo vivir con ellos a diario porque viven en otro país, y es algo muy duro, pero podría caer en la culpa, en el quejarme o en el sentirme mal a diario. Y yo escojo lo otro», confesó el central del Real Betis Balompié.

Bartra es padre de tres hijos, que nacieron como fruto de su relación con Melissa Jiménez: Gala, de 11 años, Abril, de 8, y Max, de 6. Los tres viven con la periodista en su lugar de residencia, Mónaco, a miles de kilómetros de Sevilla. «Hay dos caminos: tomártelo con amor o tomártelo con temor. Mi camino es el amor», reconoció el central del Betis en una entrevista de Mentesexpertas.

El jugador está centrado en su carrera profesional en el Betis, donde atraviesa por un buen momento disputando la Champions League con el equipo. Durante la charla, el central aseguró que juega por sus hijos, «para devolverles todo ese amor». «Cuando estoy en el terreno de juego, juego por ellos, para devolverles todo ese amor haciendo lo que más quiero y que estén muy orgullosos de mí», dijo.

Todo esto vino antes de recordar uno de los episodios más difíciles de su vida, el atentado que sufrió contra el autobús del Borussia Dortmund cuando jugaba allí. El futbolista resultó herido en el ataque y confesó que aquello le dejó secuelas. Tuvo pesadillas durante meses, pero reconoció que se le pasaba cuando salía al terreno de juego. Eso fue vital en su recuperación.

«Lo sufrimos, fue algo muy desagradable y lo que me llevó a hacer ese clic de decir ‘voy para adelante.’ Durante meses tuve pesadillas, me despertaba, pero aún así sabía que quería llegar a jugar al final de temporada porque nos estaríamos jugando cosas muy importantes», comentó.