Kane salva de penalti a Inglaterra ante Croacia y llega con vida al duelo decisivo ante España

Inglaterra se impuso 2-1 ante una Croacia cumplidora, pero insuficiente. Tuchel y los suyos tuvieron que hacer frente a un cuadro balcánico que enfrentó de tú a tú a la tercera selección mejor clasificada en el pasado Mundial. Con esta victoria, Inglaterra llega al encuentro del domingo con los deberes hechos, dispuesta a arrebatarle la primera plaza a la Selección española.

Croacia salió al campo con el fantasma de la tercera jornada de esta Liga de Naciones susurrándole al oído. Disputada a principios de octubre, fue su último partido contra Inglaterra en fase de grupos, y se saldó con un contundente 0-7 para los ingleses. Esta dura derrota como locales sirvió para que dos jornadas después, los croatas afrontaran el partido en Wembley con un planteamiento distinto.

A pesar de que matemáticamente no podían clasificar a la siguiente ronda, Croacia estaba dispuesta a poner en aprietos a los de Tuchel, que se jugaban la primera plaza. El cuadro balcánico saltó al césped con la soga al cuello y un cuchillo en el calcetín.

La primera parte mostró dos bloques muy sólidos. Croacia empezó con intensidad, mientras que Inglaterra aguantaba, midiendo las distancias. Poco a poco, los ingleses fueron conquistando más terreno hasta encontrarse cómodos dominando el mediocampo. El combinado de Slaven Bilić se mantuvo paciente, teniendo el balón cuando había que tenerlo y defendiendo con una línea de tres que supo bascular de manera perfecta durante toda la primera mitad.

Bellingham y Elliot Anderson llevaron la batuta en la orquesta británica, demostrando una calidad que valió para que el cuadro inglés mantuviera una solidez imperturbable. El despliegue físico del mediocampo de los Tres Leones empezó a hacer mella en una Croacia cada vez más asfixiada. La acción se tornó consecuencia, y en el minuto 24, la fortuna besó el escudo inglés y evitó que Gvardiol despejara un pase de la muerte de Bellingham a Rogers, que el atacante del Chelsea no dudó en aprovechar, adelantando así al equipo británico.

Un Bellingham omnipresente

Ya en la segunda parte, Croacia se mantuvo en sus trece, tratando de rasgar las vestiduras de una Inglaterra que cada vez bailaba más cómoda. Un Bellingham omnipresente facilitaba muchísimo la tarea a los británicos. El jugador del Real Madrid ayudaba a sacar el balón, mantenía la posesión en el centro del campo y ayudaba a romper líneas en el tercer cuarto.

Sin embargo, lo maravilloso de este deporte es la velocidad a la que pueden cambiar las tornas, y en el minuto 59, un córner a favor de los croatas las giró violentamente. Jarell Quansah recibió completamente solo el esférico, perfecto para despejar. En vez de eso, optó por ceder de cabeza el balón a Pickford. O al menos lo intentó, ya que Petar Sučić se encontraba justo delante del portero del Everton, y aprovechó el regalo del central para poner el balón en el fondo de las mallas. 1-1 para Croacia.

Inglaterra empezó a sudar viendo cómo el empate les alejaba de esa primera plaza, y no tardó en reaccionar. En el minuto 64, otro córner, pero esta vez en el área croata, tuvo como consecuencia que el propio Quansah fuera agarrado por Smolčić. El central inglés cayó en cuanto sintió el tirón de la camiseta, y el árbitro lo tuvo claro. Penalti a favor de los británicos. El encargado de disparar sería el reciente Balón de Oro Harry Kane, y la Royal Navy no perdona en distancias cortas. El delantero del Bayern engañó a Livaković y anotó el que sería el último gol del encuentro.

Con la victoria de Inglaterra, la selección de Tuchel llega al domingo con posibilidades de lograr esa primera plaza. A España le valdría el empate, mientras que a los británicos solo les sería útil una victoria.