Jean Todt, amigo y persona de máxima confianza de Schumacher, vuelve a hablar claro sobre el ex piloto alemán

Michael Schumacher siempre fue una figura imponente dentro y fuera de los circuitos. Siete veces campeón del mundo de Fórmula 1, el piloto alemán construyó su leyenda a base de talento, carácter y una personalidad que muchos consideraban arrogante. Sin embargo, los que realmente le conocieron saben que detrás de esa imagen había una persona muy diferente. Uno de ellos es Jean Todt, su gran amigo y uno de los hombres de máxima confianza de su entorno, que ha vuelto a hablar sin tapujos sobre cómo era realmente el Káiser.

El que fuera director de Ferrari durante la época más exitosa de Schumacher ha ofrecido una entrevista en el podcast High Performance en la que ha repasado algunos momentos de su relación con el alemán. Y sus palabras han servido para descubrir una faceta mucho más desconocida del siete veces campeón del mundo. «Es un ser humano bastante frágil», explica Jean Todt, que quiere desmontar esa imagen de hombre duro y prácticamente imbatible que acompañó al piloto durante buena parte de su carrera.

El francés fue todavía más claro cuando le preguntaron por la supuesta arrogancia de Schumacher. «Están completamente equivocados. Es un chico tímido y generoso. Esconde su timidez pareciendo arrogante», asegura. Una descripción que contrasta bastante con la imagen que proyectaba el alemán cuando se ponía el casco y se enfrentaba a sus rivales en la pista. El que fuera su jefe de escudería conoce perfectamente esa personalidad porque compartió con él algunos de los años más importantes de su trayectoria deportiva. Ambos coincidieron en Ferrari desde 1996 y fueron dos de las piezas fundamentales de una escudería que dominó la Fórmula 1 a comienzos de siglo. Entre 2000 y 2004, Schumacher conquistó cinco campeonatos consecutivos, una hazaña que convirtió aquella etapa en una de las más recordadas de la historia del automovilismo.

Jean Todt y Schumacher, íntimos amigos

De hecho, el francés recuerda una anécdota que refleja perfectamente el nivel de exigencia que se imponía el piloto alemán. Después de conquistar uno de sus títulos mundiales, Schumacher pidió a Todt disponer de medio día de pruebas en el circuito privado de Fiorano para comprobar que seguía estando a la altura. «¿Me puedes dar medio día para ver si todavía sigo siendo bueno?», fue la petición que le trasladó el piloto. Una frase que sorprendió al propio Todt, especialmente teniendo en cuenta que acababa de proclamarse campeón del mundo. «Creo que es una gran fortaleza no estar seguro de que eres bueno», explica el francés, que considera que esa inseguridad también fue una de las claves de su éxito.

La relación entre ambos terminó yendo mucho más allá del trabajo. Jean Todt también recordó cómo la confianza fue creciendo hasta convertirse prácticamente en un vínculo familiar. «Se dio cuenta de que estaba protegido, de que era querido», explica, destacando que esa cercanía fue mutua y que ambos acabaron desarrollando una amistad que se mantiene muchos años después.

Esa amistad adquirió todavía más importancia después del grave accidente de esquí que sufrió Schumacher el 29 de diciembre de 2013 en Méribel (Francia). Desde entonces, la familia del alemán ha mantenido su estado de salud en la más estricta intimidad, aunque Jean Todt es una de las pocas personas que ha podido seguir visitándole con regularidad. El francés ha reconocido en distintas ocasiones que continúa compartiendo momentos con su antiguo compañero de Ferrari. En septiembre de 2026 volvió a pronunciarse sobre su situación y dejó una frase especialmente significativa: «Es evidente que Michael ya no es el mismo Michael que conocimos. Pero sigue estando ahí».