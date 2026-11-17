España echó de menos a Rodri Hernández y a Dani Olmo ante Inglaterra. El 2-3 del Metropolitano, que le costó el liderato del grupo en la Liga de Naciones y puso fin a 44 partidos oficiales sin perder, expuso dos problemas que sus bajas hicieron más difíciles de resolver. A la Selección le faltó claridad para salir de la presión inglesa y le costó encontrar a un jugador por dentro que recibiera a espaldas del centro del campo rival. Rodri suele dar respuesta al primero. Olmo, al segundo.

El equipo de Thomas Tuchel apretó arriba y obligó a España a iniciar muchas jugadas lejos de donde quería terminarlas. Zubimendi y Fabián Ruiz tuvieron dificultades para recibir de cara y superar la primera línea inglesa. Cuando España encontraba el pase hacia delante, a menudo lo hacía con el receptor de espaldas y un rival encima. Y cuando perdía el balón, Inglaterra tenía espacio para correr. Bellingham encontró a Ben White en una de esas acciones para hacer el 0-3 antes de la primera hora.

Rodri y el control de lo que pasa tras la pérdida

El valor de Rodri ante una presión así empieza antes de recibir. Se mueve para ofrecer a los centrales una línea de pase, se perfila para jugar bajo presión y sabe cuándo devolver el balón para que el equipo vuelva a ordenarse. También importa dónde queda cuando la jugada progresa. Su posición permite a los interiores adelantarse sin dejar desprotegido el carril central. Contra Inglaterra, España tuvo problemas tanto para escapar del primer acoso como para frenar la carrera inglesa cuando la jugada se rompía.

El pase por dentro que suele encontrar Olmo

La ausencia de Dani Olmo se notó en el siguiente escalón. El mediapunta suele ofrecerse entre el centro del campo y la defensa rival, donde un buen control y un giro bastan para cambiar el sentido de la jugada. También puede devolver de primeras, filtrar el último pase o llegar al área después de soltar el balón. España encontró pocas recepciones en esa zona y Lamine Yamal tuvo que intentar fabricar ventajas desde la banda, con tiempo para que Inglaterra juntara ayudas a su alrededor.

De la Fuente dio entrada a Pedri y Fermín al descanso para ganar fluidez y presencia por dentro. Inglaterra amplió su ventaja hasta el 0-3 y la roja a Anderson cambió el escenario. Con uno más, España pudo instalarse arriba, marcar por medio de Oyarzabal y Nico Williams y llevar el partido hasta el último suspiro. La reacción mostró las opciones que tiene el equipo cuando consigue acercarse al área. La primera hora explicó por qué echó tanto de menos a dos futbolistas que suelen ayudarle a llegar hasta allí con la jugada bajo control.