El himno de España retumba en Praga ante 18.300 espectadores

El himno de España sonó con fuerza en Praga antes del encuentro entre la República Checa y la selección española correspondiente a la quinta jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones. El estadio de Letná presentó un lleno absoluto, con 18.300 espectadores en las gradas, de los cuales 1.300 eran aficionados españoles desplazados hasta la capital checa. La afición nacional se hizo escuchar durante los prolegómenos del encuentro, acompañando a los jugadores de Luis de la Fuente en un escenario que presentó un ambiente espectacular.

España afronta el encuentro con el objetivo de mantener su pleno de victorias en la Liga de Naciones y prolongar su histórica racha de partidos oficiales sin conocer la derrota. Los de Luis de la Fuente llegan a Praga como líderes del grupo A3, después de sumar cuatro triunfos en las cuatro primeras jornadas, mientras que la República Checa ocupa la última posición sin haber estrenado su casillero de puntos. Con el billete para los cuartos de final ya asegurado, la selección española busca una nueva victoria antes de recibir a Inglaterra el domingo en el Metropolitano.