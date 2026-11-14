Granollers y Zeballos o cuando el éxito llega a los 40 años: «Seguimos teniendo ilusión, ojalá ganar las ATP Finals»

«¿Aquí?», pregunta Marcel Granollers (Barcelona, 1986) a la ATP cuando ve a un reducido grupo de periodistas españoles, entre ellos OKDIARIO, que le esperan en las tripas del Inalpi Arena. El catalán busca junto a Zeballos (Buenos Aires, 1985) sus segundas ATP Finals, que serían las primeras con el argentino. Ambos forman una dupla que lleva la contraria al tiempo. Granollers 40 años, Zeballos 41 y aquí siguen, entre las mejores raquetas mundiales.

«Afrontamos el torneo, con ilusión. Al final es la séptima vez que jugamos juntos las ATP Finals. Hemos estado una vez en la final, dos en semifinales… Nos hemos quedado cerca. Ojalá esta vez podamos conseguirlo, pero vamos a empezar solo por el primer partido, que aquí los partidos son muy complicados. Sabemos que tenemos que ofrecer un gran nivel para tener posibilidades», dice Granollers.

La palabra retirada planea cada año sobre la cabeza de Marcel Granollers, pero, hasta el momento, la esquiva con la ilusión que brota de él desde 2019, cuando ganó su primer título junto a Zeballos. Desde entonces, han ganado tres de las seis finales de Grand Slam que han alcanzado; ocho Masters 1000; tres ATP 500 y dos ATP 250. En total han levantado un trofeo en 16 ocasiones. Una segunda juventud tan exitosa como imperecedera.

«Para mantener la ilusión hay que ponerse objetivos y tener ambición por conseguir nuevas cosas. Al final tenemos cosas también por conseguir juntos y yo creo que es lo que nos mantiene con el hambre de cada día, intentar dar el máximo y seguir compitiendo al máximo nivel», dice Granollers, espectador de lujo de varias generaciones del tenis español. De los Ferrero, Moyá y Feliciano a Alcaraz y Jódar pasando por Nadal, Ferrer, Verdasco y Bautista.

«El tenis español es buenísimo. Después de Rafa… Nadal me refiero (risas) ha salido un chico de Murcia que realmente es un auténtico fenómeno (en referencia a Alcaraz). Y ahora con Rafa Jodar, que es el chico que más rápido de la historia se ha puesto top 10, España tiene un gran futuro en el tenis. Hay un gran presente, pero mejor futuro. Tenemos que valorarlo porque no es fácil conseguir eso», apunta el doblista.