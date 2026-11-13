La ex culé Ona Batlle se ríe de los pitos de la afición del Barcelona: «Entran por un lado y salen por otro»
La afición del Barça recibió con pitos a Ona Batlle en su regreso tras marcharse al Arsenal este verano
La lateral era consciente de que esto podía pasar pero reconoció que no le afectan los silbidos
El Barcelona entrega el liderato de la Champions femenina en el Camp Nou en el partido retrasado por la huelga contra el Arsenal
Ona Batlle regresó al Camp Nou este jueves con el Arsenal. La que fuera jugadora del Barcelona durante las últimas tres temporadas, y canterana del club catalán, no tuvo el regreso deseado. Se medía a sus ex compañeras en un partido muy especial para ella. Volvía a la que fue su casa durante tantos años, pero la afición le recibió con pitos.
A la afición culé no le sentó nada bien la marcha de la lateral al equipo inglés el pasado verano. Ambos conjuntos mantienen una gran rivalidad. Arsenal y Barça son candidatos cada año al título de la Champions League femenina. De hecho, hace dos años el conjunto londinense derrotó (1-0) al cuadro azulgrana en la final, con Batlle en las filas del Barcelona.
«¿Los silbidos? Entran por un lado y salen por otro», comenzó diciendo la actual jugadora del Arsenal, que reconoce que entiende los pitos y que sabía que era algo que podía ocurrir cuando regresó a Inglaterra: «En cierta parte lo entiendo y sabía que era algo que podía pasar. Estaba feliz de volver a casa».
Así de clara se mostró Ona Batlle en su entrevista postpartido en Esport3 tras su regreso a casa. También habló de sus ex compañeras y las muestras de cariño que le dieron en su vuelta: «Son de las mejores de Europa y siempre me gusta tener rivales con las que es complicado jugar». Antes de todo eso, atendió a ESPN, donde valoró el punto logrado en uno de los campos más complicados de la competición.
Arsenal y Barcelona empataron a uno con goles de Frida Maanum y Caroline Graham Hensen: «Hemos hecho muy buen trabajo a nivel colectivo. Sabíamos que iba a ser un partido complicado. Veníamos mentalizadas». Batlle reconoció que era consciente de que tarde o temprano se enfrentaría a su ex equipo: «Bueno tenía la sensación de que nos iba a tocar, no sé por qué. Tenía ganas, la verdad. El Barça es uno de los mejores equipos de Europa y me gusta tener esa exigencia».