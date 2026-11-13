La ex culé Ona Batlle se ríe de los pitos de la afición del Barcelona: «Entran por un lado y salen por otro»

Ona Batlle regresó al Camp Nou este jueves con el Arsenal. La que fuera jugadora del Barcelona durante las últimas tres temporadas, y canterana del club catalán, no tuvo el regreso deseado. Se medía a sus ex compañeras en un partido muy especial para ella. Volvía a la que fue su casa durante tantos años, pero la afición le recibió con pitos.

A la afición culé no le sentó nada bien la marcha de la lateral al equipo inglés el pasado verano. Ambos conjuntos mantienen una gran rivalidad. Arsenal y Barça son candidatos cada año al título de la Champions League femenina. De hecho, hace dos años el conjunto londinense derrotó (1-0) al cuadro azulgrana en la final, con Batlle en las filas del Barcelona.

«¿Los silbidos? Entran por un lado y salen por otro», comenzó diciendo la actual jugadora del Arsenal, que reconoce que entiende los pitos y que sabía que era algo que podía ocurrir cuando regresó a Inglaterra: «En cierta parte lo entiendo y sabía que era algo que podía pasar. Estaba feliz de volver a casa».

Así de clara se mostró Ona Batlle en su entrevista postpartido en Esport3 tras su regreso a casa. También habló de sus ex compañeras y las muestras de cariño que le dieron en su vuelta: «Son de las mejores de Europa y siempre me gusta tener rivales con las que es complicado jugar». Antes de todo eso, atendió a ESPN, donde valoró el punto logrado en uno de los campos más complicados de la competición.

Arsenal y Barcelona empataron a uno con goles de Frida Maanum y Caroline Graham Hensen: «Hemos hecho muy buen trabajo a nivel colectivo. Sabíamos que iba a ser un partido complicado. Veníamos mentalizadas». Batlle reconoció que era consciente de que tarde o temprano se enfrentaría a su ex equipo: «Bueno tenía la sensación de que nos iba a tocar, no sé por qué. Tenía ganas, la verdad. El Barça es uno de los mejores equipos de Europa y me gusta tener esa exigencia».