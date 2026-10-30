Estrada Fernández acusa al arbitraje español de catalanofobia: «Se juzga a los árbitros por donde vienen»

El ex colegiado Xabier Estrada Fernández ha vuelto a dar que hablar con sus declaraciones. Después de ser el primer árbitro español en denunciar el Caso Negreira y su salto a la política con ERC, el ahora concejal del Ayuntamiento de Lérida ha acusado de «catalanofobia» a las instituciones que rigen el arbitraje español. Estrada Fernández ha defendido que la escasa presencia de árbitros catalanes en Primera División se debe a este motivo.

En la presente temporada, Víctor García Verdura es el único representante de Cataluña entre la plantilla de árbitros principales de la máxima categoría del fútbol español, compuesta por 20 integrantes. Estrada ha señalado lo que el considera una infrarrepresentación de los colegiados catalanes en la élite. «Podemos contar con los dedos de una mano los que llegan al primer nivel o a pitar internacionalmente», ha espetado sobre la situación del arbitraje catalán.

Estrada argumenta que para Cataluña no es suficiente ser la comunidad autónoma con más fichas federativas de jugadores, entrenadores y árbitros. «Tenemos más de 2.000 árbitros federados y, si miras históricamente, han llegado muy pocos a lo alto. No aplica a su propia carrera, ya que dirigió durante 12 temporadas en Primera División y fue designado como árbitro internacional en 2013. El último de los más de 200 partidos que dirigió en la Liga fue al término del curso 2020/21.

Desde su retirada del arbitraje profesional, Estrada Fernández ha sido uno de los pocos ex colegiados en cuestionar al CTA y la RFEF, especialmente tras el estallido del Caso Negreira. Su última crítica ha ido dirigida a la «catalanofobia» que señala que impera en el arbitraje español. «La problemática que tenemos es que deberían valorar a los árbitros por sus habilidades, nunca por donde viene. Es algo que pasa, y mucho», ha desvelado en una entrevista con el podcast catalán La Renaixença.

La recordada roja de Estrada a Cristiano Ronaldo

Estrada Fernández recuerda con cierta distancia su etapa como colegiado, especialmente desde su salto a la política de la mano de Esquerra Republicana de Catalunya. «Lo vi interesante cuando me lo propusieron y pensé que desde mi lado del deporte podía aportar mi grano de arena, teniendo en cuenta que un regidor es un cargo electo que te permite hacer de cadena de transmisión entre el pueblo y la administración», ha comentado sobre su labor como concejal en el consistorio ilerdense.

Aún así, el ex árbitro catalán guarda cierto cariño a un momento de su carrera: su expulsión a Cristiano Ronaldo en el año 2009. En un encuentro de Liga ante el Almería, Estrada mostró dos cartulinas amarillas al portugués y la consecuente tarjeta roja, la primera desde su llegada al Real Madrid. El catalán ha reconocido que guarda «aquella tarjeta roja» a modo de recuerdo.