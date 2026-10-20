España también pide la Eurocopa de fútbol sala de 2030

España también tiene la intención de albergar la Eurocopa del año 2030 de fútbol sala y es por ello que ha presentado su candidatura a la UEFA. Hay que recordar que la selección española es la actual campeona tras conquistar la Eurocopa de 2026. La Federación sigue ampliando objetivos tras la final del Mundial de fútbol de 2030 y la fase final de la Liga de Naciones.

Una Eurocopa de fútbol sala del año 2030 para la que hay récord de peticiones. Hasta siete federaciones han dejado claro su interés. Además de España, otros seis países han pedido este goloso torneo: Croacia, Finlandia, Francia, Georgia, Kazajistán y Polonia.

Este fuerte interés por albergar la Eurocopa de 2026 «pone de manifiesto el creciente atractivo del fútbol sala y el amplio interés que suscita la organización de este evento emblemático de selecciones nacionales de fútbol sala», según señala la UEFA en su comunicado.

De estas siete peticiones, solamente Croacia y España saben lo que es albergar una Eurocopa de fútbol sala en su territorio. Para el resto de federaciones sería la primera vez. «Los dossiers definitivos de candidatura deberán presentarse antes del 8 de junio de 2027, y está previsto que el Comité Ejecutivo de la UEFA designe a la federación anfitriona en septiembre de 2027», señala el organismo europeo.

«El proceso de licitación tiene lugar tras la histórica Eurocopa de Fútbol Sala de la UEFA 2026, celebrada en Letonia, Lituania y Eslovenia. La elevada asistencia de público, junto con una participación récord en las plataformas digitales y redes sociales, puso de manifiesto el creciente alcance de la competición y el continuo desarrollo del fútbol sala en toda Europa», añade UEFA. Una competición que ganó España con un fútbol sala muy atractivo.