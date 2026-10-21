El Dortmund evitó ducharse en el estadio de Bakú tras su partido de Champions alegando un posible brote de legionela

Los jugadores del Borussia Dortmund no se ducharon en el estadio de Bakú, tras medirse al Sabah en Champions League y se marcharon al hotel a hacerlo. Una decisión de lo más sorprendente, puesto que estamos hablando de un estadio de máxima categoría, que ha albergado partidos importantes como la final de la Europa League 2019 y, más tarde, fue sede de la Eurocopa 2020, que se celebró en 2021 por el coronavirus. Pero para el club no se daban las condiciones necesarias para ducharse allí y prefirieron hacerlo en el spa del hotel. El motivo que alegaron fue un posible brote de legionela.

La decisión del Dortmund sorprendió a los propios integrantes del Sabah. El técnico del equipo alemán, Niko Kovac, explicó que tampoco se ducharon después del entrenamiento del lunes y que cumplían órdenes de arriba. «Nos dijeron que no nos ducháramos aquí, sino en el hotel; de ahí el rápido regreso al hotel», explicó el entrenador. Por su parte, el director deportivo alegaría que «las duchas del hotel eran un poco más atractivas».

Tanto los futbolistas del Sabah como, la pasada semana, los del Slavia Praga, se ducharon sin problema en el estadio Olímpico de Bakú. Al conocer la decisión del Dortmund, Mickels, jugador del equipo local, mostró su sorpresa: «No sé cuál es el problema. No quiero acusar al Borussia de nada. Nos duchamos allí la semana pasada antes del partido contra el Slavia Praga. Las duchas son estupendas y no hay agua fría».

Después de la polémica generada por el hecho de que el Dortmund se duchase fuera del estadio, el diario alemán Bild ha revelado el que sería el motivo por el que tomaron esa decisión. Según explican, había miedo de que la bacteria de la legionela estuviera presente en las tuberías, al no usarse con regularidad. Sin embargo, el estadio se ha utilizado en las últimas semanas en varias ocasiones y no hay motivos para pensar que pueda darse un brote.

Como indica el rotativo germano, el Borussia Dortmund tenía reservado el spa del hotel para que los jugadores se duchasen allí, en zonas con mayores comodidades de las que presentaba el estadio de Bakú. Un estadio que, recordemos, ha sido sede de grandes eventos en los últimos años. Además de acoger los partidos de Champions de Sabah o, antiguamente, del Qarabag.