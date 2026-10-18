Davidovich celebra su título de Shanghái en OKDIARIO: «Mi estado físico me ha dado confianza mental para remontar»

Antes de que Davidovich finalice su videollamada a un grupo reducido de medios de comunicación, entre ellos OKDIARIO, se escucha su próxima acción. «¿Dónde está el champán?». Ha declarado el estado de felicidad tras precintar una remontada épica (6-1, 6-7, 4-6) ante Jódar en la final de Shanghái y convertirse en el primer tenista español capaz de conquistar China.

Celebra y ríe Davidovich junto a este periódico apenas una hora después de levantar el trofeo. Se agarró a un partido que parecía perdido después de claudicar contundentemente en la primera manga. Abrazó su servicio y defendió lo indefendible para ganar el segundo set y forzar el tercero, donde prevaleció su físico por encima del de un Jódar que terminó acalambrado.

«Hemos trabajado mucho el físico. Al final he hecho una pretemporada de cinco o seis semanas durante mi lesión, entonces yo sabía que físicamente no iba a pinchar en ningún momento. Eso también me da muchas fuerzas para seguir empujando. Al final, sé que si yo estoy bien físicamente, mentalmente voy a estar bien y voy a tener más tranquilidad y confianza porque sé que voy a correr a todas las bolas», dice Davidovich a este periódico.

Culmina el malagueño una carrera en la que ha tenido que lidiar con las curvas propias del tenis. «Quiero disfrutar de este momento, que no se consigue cada día. Ahora no tengo ningún sueño. Mi sueño es llegar mañana a casa, disfrutar de mi familia y de mi mujer, a la que llevo sin ver un mes. No quiero pensar en tenis. Quiero olvidarme un poco. Llevo un mes en Asia con muchos partidos y no pensar en tenis. Después, en dos o tres días, reanudar y pensar otra vez en los objetivos que queremos», añadió el español.