David no puede contra Goliat: los favoritos se imponen en la Copa del Rey

La Copa del Rey sigue en marcha y los enfrentamientos de este martes han dejado varios momentos interesantes. Sin embargo, el habitual fenómeno de David contra Goliat ha brillado por su ausencia, ya que los principales favoritos han conseguido imponerse. El Valencia ha salido especialmente reforzado con una contundente goleada sobre el Tavernes en Mestalla.

Los de Aguirre firman un 6-0 clave de cara a su moral para pelear en la Liga. El equipo quiere salir de la zona de descenso y necesitaban mejorar las sensaciones tras su derrota con el Real Madrid. Además, el conjunto che ha mostrado un gran abanico ofensivo, con goles de Dani Raba, Hugo Duro, Luis Rioja, Harvey Elliott y un doblete de Aimar Blázquez.

El Deportivo Alavés dejó claro desde el inicio del día que los equipos de Primera División no querían sustos en primera ronda. El equipo de Quique Sánchez Flores se ha impuesto al Anaitasuna con un 1-6 incontestable. Mariano consiguió un doblete y Jonny, Aitor Mañas, Miguel Rodríguez y Carlos Aleñá completaron el festival de goles.

El Leganés y el Tribal de Valderas han protagonizado uno de los encuentros más cerrados del día. El derbi madrileño ha podido caer para cualquiera de los dos lados, pero el nivel de Segunda División ha marcado la diferencia y los pepineros se han llevado la victoria por la mínima, gracias a un tanto de Álex Millán en el minuto 48. Los de Luis Carrión promocionaron la previa con una publicación donde tiraron de ironía sobre la entrevista de David Broncano a Santiago Abascal.

El Real Jaén sigue creyendo

Las eliminatorias de la Copa del Rey no tienen margen de error. El Real Jaén se ha impuesto en el choque andaluz frente al CP Mijas Las Lagunas. Los goles de Fran Gallego y Moha Keita dieron tranquilidad, pero un tanto de Raúl puso suspense hasta el final. El Eibar tumbó al Pamplona sin demasiados problemas con una gran primera parte. Por último, el Logroñés no pudo con el Amorabieta, que se llevó el triunfo por la mínima tras un remate de Larralde en el minuto 77.