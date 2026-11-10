Columbia rebaja a la mitad un polar idéntico a los de Patagonia que se está vendiendo como rosquillas

Encontrar un buen forro polar a un precio asequible no siempre es sencillo, especialmente cuando buscamos una prenda cómoda, ligera y que podamos utilizar prácticamente a diario durante los meses más fríos del año. Sin embargo, Amazon tiene ahora una oferta que merece la pena tener en cuenta. Se trata de una chaqueta polar de Columbia que recuerda mucho a algunos de los modelos más populares de Patagonia y que ahora cuesta la mitad. Una oportunidad para hacerse con una prenda de una marca reconocida sin necesidad de gastar demasiado dinero.

En concreto, hablamos de la Columbia Steens Mountain Half Zip, una chaqueta de forro polar para hombre que está disponible en Amazon por 24,75 euros. Su precio recomendado es de 50 euros, por lo que el descuento alcanza el 51%. Una rebaja importante que permite ahorrar más de 25 euros en una prenda pensada para acompañarnos durante el otoño y el invierno y cuyo diseño además está muy de moda. El color en el que está rebajado es una combinación de piedra beige y negro, una alternativa bastante discreta y fácil de combinar con diferentes prendas.

Su estética recuerda a la de algunas chaquetas de Patagonia, una marca muy conocida por sus prendas de montaña y sus forros polares. No es necesario gastarse una cantidad elevada para conseguir un estilo parecido, especialmente si lo que buscamos es una chaqueta sencilla para el día a día. Columbia también cuenta con una larga trayectoria en el sector de la ropa deportiva y de montaña, por lo que es una alternativa interesante para los que buscan una prenda de este tipo.

Columbia está arrasando

La Steens Mountain Half Zip apuesta por un diseño clásico, con cuello alto y media cremallera frontal, un detalle que permite regular la ventilación dependiendo de la temperatura. Su tejido de forro polar está pensado para proporcionar abrigo sin recurrir a una chaqueta especialmente voluminosa. Esto facilita utilizarla tanto como prenda exterior cuando las temperaturas no son demasiado bajas como debajo de un abrigo o una chaqueta más gruesa cuando llega el frío.

Otro punto a su favor es su estética deportiva y actual, que no obliga a reservarla exclusivamente para actividades al aire libre. Puede combinarse perfectamente con unos vaqueros, un pantalón deportivo o unas zapatillas para conseguir un conjunto informal y cómodo. Es precisamente esa facilidad para utilizarla en diferentes situaciones lo que convierte a los forros polares en una de las prendas más recurrentes cuando bajan las temperaturas.

Por menos de 25 euros, esta propuesta de Columbia se convierte en una alternativa muy interesante para aquellos necesitan renovar su armario de invierno sin realizar un gran desembolso. La rebaja del 51% en Amazon deja su precio muy por debajo de los 50 euros recomendados por la marca. Eso sí, al tratarse de una oferta, tanto el precio como la disponibilidad de las diferentes tallas y colores pueden cambiar en cualquier momento, por lo que si quieres la tuya no debes tardar mucho en comprarla.