Bordalás calma los ánimos en Getafe: «La relación con Ángel Torres es magnífica»

José Bordalás intenta calmar los ánimos en Getafe tras sus incendiarias declaraciones tras la derrota ante el Lugano y la posterior contestación de Ángel Torres, presidente del club madrileño. En un momento tenso, Bordalás deja clara su buena relación con su presidente.

«El presidente sabe perfectamente por qué hice esas declaraciones. Él no las había oído cuando habló. Está todo más que aclarado», ha comentado José Bordalás en la rueda de prensa previa al partido del Getafe ante el Athletic Club. «He hablado con él tanto ayer como hoy. No van hacia él (las declaraciones del pasado jueves). Está todo más que hablado», ha añadido el entrenador.

Todo viene por las declaraciones de Bordalás el jueves tras caer ante el Lugano por 2-5 en Conference League. «Me siento engañado, no merezco esto, no tenemos plantilla para competir. El Lugano es un equipo de Segunda División aquí en España y nos ha metido cinco goles», dijo el entrenador del Getafe.

La contestación de Ángel Torres fue durísima un día después: «Ha firmado porque ha querido. De todas maneras, tiene la puerta libre. Si tan malos somos, qué le vamos a hacer… esto es el Getafe. Lo que no entiendo es qué hace aquí si está a disgusto y ya lo sabía. Vamos, decir que le he engañado… hay que tener la cara como el cemento para decirme eso».

En ese ambiente, Bordalás ha asegurado este sábado que la relación que tiene con Ángel Torres es «magnífica y va a seguir siéndolo». «Ese cariño que tenemos va a ser eterno, hacia él, hacia el Getafe y también a la afición», ha añadido el técnico del equipo madrileño.

«Como he dicho, lo importante no son las declaraciones. Ni las mías, ni las de él. Fue lo que ocurrió, nos dolió a todos. He hablado con él tanto ayer como hoy. Él sabe por qué hice esas declaraciones. No van hacia él. Está todo más que hablado», ha continuado José Bordalás.