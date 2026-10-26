Así es Cata Coll: su pareja, dónde nació y quiénes son sus padres, cuánto cobra y en qué equipo juega

Cata Coll fue la heroína de España en épica victoria de la selección femenina en los cuartos de final contra Colombia. La portera del Barcelona paró un penalti decisivo en la tanda de penaltis para llevar a la vigente campeona del mundo a las semifinales de los Juegos Olímpicos. Ahora se jugará un pase a la final y la medalla olímpica contra Brasil, en el duelo que se disputa este martes en Marsella. Estados Unidos y Alemania disputarán la otra semifinal.

Cata Coll fue clave el pasado sábado en la histórica victoria de España en los cuartos de final de los Juegos Olímpicos. La selección tuvo que remontar un 0-2 adverso y acabó imponiéndose en una tanda de penaltis en la que la portera detuvo un penalti decisivo antes de que Aitana Bonmatí hiciera el gol del triunfo definitivo de la selección.

Ahora España se enfrentará a Brasil, a la que ya derrotó en fase de grupos, en busca de la final de los Juegos Olímpicos en su primera participación. Una victoria ante el cuadro brasileño aseguraría una medalla a la vigente campeón del mundo y de la Liga de las Naciones. Otro logro que sería histórico para el equipo que inició el torneo como máxima favorita al título.

Cata Coll en los Juegos Olímpicos

Cata Coll está siendo una de las estrellas de España en estos Juegos Olímpicos. La portera del Barcelona tuvo que jugar con una máscara los cuartos de final contra Colombia después de romperse los huesos propios de la nariz y a pesar de ello fue la heroína de la selección en la tanda parando un penalti decisivo para que España se plantara en semifinales.

Cata Coll ha sido titular en todos los partidos de los Juegos Olímpicos y contra Brasil tuvo que abandonar el campo en el minuto 75 después de la fractura de nariz que se produjo cuando sufrió un rodillazo de la brasileña Lauren. Pese a ello, pudo estar a disposición de Montse Tomé para el partido contra Colombia.

Su pareja

Cata Coll mantiene una relación sentimental con una persona según se puede comprobar en las redes sociales pero su nombre no es público.

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¿Dónde nació Cata Coll?

Cata Coll es natural de Marrachí, localidad de casi 35.000 habitantes ubicada a escasos kilómetros de Palma de Mallorca. Inició su carrera en el Athletic Marrachí femenino, después jugó en el Collerense donde sus buenas actuaciones despertó el interés de los mejores equipos de España. Por ello fichó por el Barcelona y estuvo una temporada cedida en el Sevilla. Ahora es indiscutible en el club catalán.

Su familia: sus padres y hermana

Cata Coll es hija de Fernando Coll y Antonia Lluch y tiene una hermana mayor.

Cuánto cobra

El sueldo de Cata Coll en el Barcelona no es público. El salario mínimo de una futbolista profesional en España está establecido en 22.500 euros brutos al año y el conjunto culé es el equipo que más paga a las jugadoras. Su sueldo ha aumentado de forma considerable en los últimos años después de confirmarse como portera del Barcelona. Aún así, estará en una escala salarial más baja de jugadoras como Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, Salma Paralluelo o Mapi León.

En que equipo juega y palmarés

Cata Coll es portera del Barcelona desde 2019, año en el que el club culé la fichó para tenerla un año cedida en el Sevilla. Desde esa fecha ha pasado de ser una promesa a una realidad y se ha convertido en una figura importante en los éxitos recientes del Barcelona, que este año ha ganado Champions League, Liga y Copa del Rey.

Con el Barcelona ha ganado cuatro Liga F (2020/21,2021/22,2022/23, 2023/24), tres Copa de la Reina (2020/21, 2021/22, 2023/24), tres Supercopa de España (2021/22, 2022/23, 2023/24) y tres UEFA Women’s Champions League (2020/21, 2022/23, 2023/24). Con la selección también tiene un palmarés impecable con un Mundial SUB-17(2017/18), un Europeo SUB-17 (2017/18), una Copa del Mundo de la FIFA (2023) y una UEFA Women’s Nations League (2023/24).