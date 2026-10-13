Andy Carroll revela que otros futbolistas también han sido agredidos sexualmente como él

Andy Carroll ha roto un silencio que ha durado años y con su testimonio ha abierto un debate incómodo dentro del mundo del fútbol. El delantero inglés ha revelado que varios futbolistas conocidos se han puesto en contacto con él después de hacer pública la agresión sexual que sufrió en 2021. Según ha explicado, algunos de ellos le confesaron que también habían vivido experiencias similares con otros hombres, aunque nunca se habían atrevido a contarlas públicamente.

Una revelación que pone de manifiesto que este tipo de situaciones pueden afectar también a deportistas de élite, un colectivo en el que la presión social, la imagen pública y el miedo a las consecuencias pueden dificultar que las víctimas denuncien lo ocurrido. «Hay personas que conozco, incluso futbolistas, que me dijeron que les pasó algo similar», ha explicado Andy Carroll al hablar de las reacciones que ha recibido tras publicar su autobiografía, llamada Owning It.

El ex internacional inglés ha contado que algunos jugadores le han llamado personalmente para agradecerle que haya compartido su experiencia. No ha revelado sus identidades ni ha ofrecido detalles concretos sobre los episodios que le han trasladado, por lo que no se puede conocer el alcance de esos testimonios. Sin embargo, sus palabras reflejan la importancia que puede tener para otras víctimas comprobar que no están solas y que es posible hablar de lo sucedido sin tener que esconderse.

El testimonio de Andy Carroll

La confesión de Andy Carroll salió a la luz el pasado mes de septiembre, cuando publicó sus memorias y decidió incluir un episodio que había marcado profundamente su vida. Los hechos se remontan a 2021, cuando todavía jugaba en el Newcastle United. El delantero relató que un conocido de su entonces pareja, Billi Mucklow, fue a su casa para ver un combate de boxeo y terminó quedándose esa noche a dormir. Horas después, cuando él ya estaba acostado, se despertó y descubrió que aquel hombre estaba intentando practicarle sexo oral.

Andy Carroll llamó posteriormente a la Policía y tuvo que afrontar un proceso judicial especialmente duro. El hombre fue declarado culpable de delitos sexuales en 2023 y condenado a tres años de prisión, según las informaciones publicadas sobre el caso. Posteriormente, el jugador confirmó que su agresor era Kevin Adams, un conocido instructor de baile que había trabajado en programas televisivos británicos.

La publicación de su autobiografía no ha supuesto el final de este asunto para Carroll. El delantero ha reconocido que revelar públicamente la identidad de su agresor le provocó miedo y ansiedad. Cuando el nombre de Kevin Adams salió a la luz, llegó a sentirse desbordado y pensó en aislarse. Sin embargo, la respuesta que ha recibido le ha ayudado a afrontar esta nueva etapa. Los mensajes de apoyo de aficionados, compañeros y otros hombres que han pasado por experiencias parecidas le han permitido comprender la dimensión de un problema díficil de abordar. Un trauma que asegura que nunca llegará a superar al cien por cien, aunque espera que hablando de ello como lo está haciendo ahora pueda ayudar a otras víctimas.