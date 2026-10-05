Andy Carroll revela la identidad del famoso que le agredió sexualmente en su cama

Andy Carroll ha decidido poner nombre y apellidos a uno de los episodios más traumáticos de su vida. El ex delantero del Liverpool y de la selección inglesa ha confirmado que el hombre que le agredió sexualmente hace años mientras dormía fue Kevin Adams, conocido coreógrafo e instructor de baile que alcanzó notoriedad en Reino Unido por su participación en el programa de la BBC Fame Academy.

El bailarín era además amigo de la entonces mujer de Andy Carroll, Billi Mucklow, y fue precisamente a través de esa relación como llegó a formar parte del entorno cercano del futbolista. El episodio ocurrió durante la etapa del ariete en el Newcastle y el jugador ya había relatado la historia días atrás en su autobiografía Owning It, aunque inicialmente decidió no revelar la identidad del agresor.

Kevin Adams fue incluido en el registro de delincuentes sexuales por un periodo de 10 años y se le prohibió la entrada al pueblo donde reside Carroll, además de pasar 20 meses en prisión. Tras enterarse recientemente de que el nombre de Adams figuraba en documentos judiciales de acceso público, Andy Carroll confirma a The Sun que el famoso profesor de baile de 59 años fue el autor de su agresión sexual. «Ahora que Kevin Adams ha sido señalado en documentos judiciales como mi agresor, puedo confirmarlo. Espero poder empezar por fin a dejar atrás este capítulo. Estoy listo para seguir adelante. Esto tuvo un impacto devastador en mi vida y en la de mis seres queridos», reconoció.

Las palabras de Andy Carroll

Carroll, que ahora tiene 37 años y continúa vinculado al fútbol como jugador y copropietario del Dagenham & Redbridge, explica que durante mucho tiempo apenas habló de lo sucedido y que tomó la decisión de incluirlo en su libro prácticamente en el último momento. Según el internacional inglés, todo ocurrió después de un partido que había disputado con el Newcastle. El hombre se presentó en su domicilio con la intención de ver un combate de boxeo y Carroll ya tenía la sensación de que había algo extraño en su comportamiento. La noche fue avanzando y el delantero cuenta que había tomado algunas copas y que comenzó a encontrarse mareado. Esa sensación le llevó incluso a preguntarse si alguien podía haber puesto alguna sustancia en su bebida. Poco después decidió marcharse a dormir y ofreció al agresor pedirle un taxi, aunque decidió quedarse en la vivienda.

Fue durante la madrugada cuando se produjo el episodio. Carroll explica que se despertó y descubrió al hombre debajo de las sábanas intentando practicarle sexo oral. El jugador reaccionó inmediatamente, lo echó de la vivienda y asegura que lo golpeó hasta dejarlo inconsciente. Después llamó a la Policía y terminó llorando mientras recibía el apoyo de la niñera de sus hijos. El atacante negó las acusaciones y afirmó que el futbolista le había golpeado sin motivo, de ahí que ambos fueron trasladados posteriormente a una comisaría.

Ahora, varios años después, Carroll ha decidido romper su silencio. «Fui agredido sexualmente, ahí lo he dicho», escribe en Owning It, explicando que hablar públicamente del episodio le resultaba especialmente difícil. El ex jugador del Liverpool reconoce que llegó a plantearse seriamente si debía incluirlo en su autobiografía y que mantuvo numerosas conversaciones con su pareja, Lou Teasdale, antes de tomar la decisión definitiva. También explica que lo sucedido ha tenido consecuencias mucho más allá de aquella noche: «Lo que me pasó afectó a todos los aspectos de mi vida. El trauma de lo que pasó no ha desaparecido».