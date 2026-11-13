Ancelotti pide «tranquilidad» al Barcelona por Raphinha: «La prioridad es su salud»

Carlo Ancelotti y Raphinha han hablado desde Singapur sobre uno de los temas del momento en la selección brasileña: la presencia del futbolista del Barcelona en la convocatoria después de la lesión sufrida en el anterior parón. Tanto el técnico como el futbolista quisieron mandar un mensaje de calma al Barcelona y aseguraron que la salud de los jugadores está por encima de todo antes de los amistosos que la pentacampeona disputará en Singapur ante Japón este sábado y frente a la selección local el martes.

Carlo Ancelotti ha vuelto a convocar a Raphinha después de la lesión muscular que sufrió en el último parón de selecciones y esto ha generado un gran revuelo. Tal y como desde Brasil tuvieron que informar, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) y el Barcelona «están coordinados para gestionar su tiempo de juego de manera que Raphinha regrese en plena forma y se minimicen los riesgos de una tercera lesión consecutiva mientras representa a su país».

En la previa del partido ante Japón, Raphinha ha salido a dar explicaciones en rueda de prensa sobre unas declaraciones recientes que muchos interpretaron como una falta de amor hacia Brasil. «Teniendo en cuenta todo lo que he pasado en las últimas tres convocatorias, con tres lesiones prácticamente en la misma zona de la pierna, lo que quise decir fue, simplemente, que tenía que cuidarme. Evidentemente, no quiero volver a lesionarme. Quiero estar disponible no solo para la selección, sino también para el Barcelona», afirmó ante los periodistas.

«Por desgracia, cuando no estamos bien físicamente, no podemos jugar ni aquí ni en el club. También dije que, si mi cuerpo me lo permite, siempre daré lo mejor de mí. Cuando vea que físicamente no puedo rendir, seré el primero en retirarme, porque soy muy autocrítico conmigo mismo», afirmó el futbolista del Barcelona que ha sufrido muscularmente en las últimas convocatorias de Brasil, en el último parón y en el Mundial.

Ancelotti se dirige al Barcelona por Raphinha

Por ello, Ancelotti también quiso mandar desde la rueda de prensa un mensaje de calma al Barcelona. «Raphinha lo está haciendo muy bien aquí y en el Barcelona. Está demostrando una calidad impresionante en el Barça y puede jugar de delantero», dijo en primer lugar sobre la figura del delantero que está rindiendo a un nivel excelso en el Barcelona en la posición de delantero.

«La prioridad es siempre la salud del jugador. Si puede entrar y estar al 100% jugará. Vamos a controlar los minutos de todos los jugadores. Vamos a evaluar a todos. Tenemos la información necesaria para controlar los minutos de cada uno. Los cubes de todos pueden estar tranquilos con la selección. Tenemos un grupo de trabajo top. La prioridad es su salud y estarán bien para la vuelta», afirmó Carlo Ancelotti en un claro mensaje al Barcelona.