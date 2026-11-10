Virgilio compró una cabaña en Asturias para restaurarla y halló un tesoro: «Encontré un maravedí de Felipe V de 1740, tendrá sus 300 años»

En plena montaña asturiana, donde los caminos parecen haberse detenido en otra época y la vegetación recupera poco a poco el terreno que un día ocuparon las personas, Virgilio se ha propuesto devolver la vida a una antigua cabaña rural. Su proyecto nació de la ilusión por recuperar una construcción centenaria y apostar por una forma diferente de vivir, lejos del ritmo de las ciudades. Sin embargo, lo que parecía una aventura sencilla se ha convertido en un desafío lleno de obstáculos administrativos, dificultades y decisiones complicadas. Durante una de sus exploraciones por los alrededores, Virgilio descubre una vivienda que podría estar relacionada al reinado de Felipe V, construida alrededor de 1740, que guarda un interior tan inesperado como inquietante.

La visita permite asomarse a una realidad que va mucho más allá de una casa abandonada. En su interior aparecen dos perros disecados, esqueletos y huesos de animales, vestigios de una historia que parece haberse quedado congelada entre sus paredes. El hallazgo resulta especialmente llamativo porque contrasta con el paisaje natural que rodea la construcción y con la tranquilidad que transmite este rincón asturiano. El recorrido, compartido en el canal de YouTube Hilux aventura, también muestra caminos prácticamente olvidados, edificaciones deterioradas y pueblos donde la vegetación avanza sin encontrar resistencia. Son lugares que conservan las huellas de quienes los habitaron, pero que hoy afrontan el riesgo de desaparecer. La experiencia de Virgilio invita a reflexionar sobre el abandono rural y las dificultades para recuperar un patrimonio que forma parte de la memoria de estas montañas.

Una casa de 1740 en plena montaña asturiana

Uno de los momentos más sorprendentes del recorrido llega cuando Virgilio y su acompañante alcanzan una antigua vivienda que, según se explica durante la visita, fue construida en 1740, durante el reinado de Felipe V.

Se trata de una edificación histórica que conserva un ambiente muy diferente al de las construcciones actuales. Su interior revela señales de un pasado que despierta preguntas sobre las personas que vivieron allí y las circunstancias que llevaron al abandono.

Entre los elementos que más llaman la atención aparecen dos perros disecados. Junto a ellos se encuentran esqueletos y diferentes huesos de animales, una imagen que transforma la visita en una experiencia inquietante. No es una vivienda vacía en el sentido habitual: todavía conserva objetos y restos que permiten imaginar cómo pudo ser su historia.

El descubrimiento de Virgilio también pone de manifiesto el valor documental que pueden tener las construcciones antiguas. Aunque muchas se encuentren deterioradas, sus espacios todavía guardan testimonios de otras formas de vida, de actividades desaparecidas y de una relación con el entorno que hoy resulta cada vez menos frecuente.

Virgilio y las dificultades de recuperar una cabaña rural

La historia de Virgilio está estrechamente relacionada con el deseo de recuperar esos espacios olvidados. Su intención es rehabilitar una antigua cabaña situada en la montaña asturiana y darle una segunda oportunidad. Sin embargo, el proyecto demuestra que comprar o disponer de una construcción abandonada no garantiza que pueda transformarse fácilmente en una vivienda.

Los trámites administrativos, las autorizaciones y las condiciones urbanísticas pueden convertirse en barreras importantes. En ocasiones, una pequeña edificación que lleva décadas sin utilizarse plantea más dificultades de rehabilitación que otros proyectos de mayor envergadura.

Esta situación resulta especialmente frustrante cuando el objetivo consiste en evitar que una construcción termine desapareciendo. La recuperación de una vivienda rural no solo implica reparar paredes, tejados o instalaciones: también exige comprender las limitaciones legales y técnicas que afectan al inmueble.

¿Qué debemos tener en cuenta antes de rehabilitar una casa en Asturias?

Desde Habilita Estudio explican que rehabilitar una vivienda en Asturias requiere estudiar previamente diferentes circunstancias. Una de las primeras decisiones consiste en determinar si el inmueble se utilizará como residencia habitual, como alojamiento turístico o como base para desarrollar una actividad profesional.

Si la intención es establecerse permanentemente en el medio rural, conviene comprobar la proximidad de servicios públicos. La existencia de colegios, centros de salud y recursos asistenciales puede resultar determinante, especialmente cuando la vivienda será compartida por familias con niños o personas mayores.

También es necesario analizar las infraestructuras disponibles. La electricidad, el abastecimiento de agua y el acceso rodado son suministros fundamentales. A ellos se suma la conectividad: disponer de cobertura 4G y una conexión estable a internet para quienes trabajan a distancia o necesitan gestionar un negocio desde casa.

La protección del patrimonio condiciona las obras

Otro aspecto fundamental es conocer la situación urbanística y patrimonial de la construcción. Habilita Estudio recomienda solicitar al Ayuntamiento correspondiente un informe urbanístico antes de formalizar la compra. Este documento permite conocer las condiciones aplicables al inmueble y las posibles limitaciones para realizar modificaciones.

En Asturias, la Ley de Protección del Patrimonio Cultural establece medidas que pueden afectar a determinadas edificaciones y conjuntos históricos. Según el grado de protección, las intervenciones pueden estar condicionadas por la obligación de conservar elementos arquitectónicos, fachadas, carpinterías o características paisajísticas.