El truco para quitar el moho negro de las ventanas que aparece con el frío: por qué se forma en las juntas y cómo evitar que vuelva

Llega el frío y, con él, una escena que se repite en miles de hogares cada mañana: cristales empañados, gotas de agua resbalando por el vidrio y, poco a poco, unas manchas negras que aparecen en las juntas de goma y en los rincones de los marcos. Es el moho negro, un visitante habitual del invierno que no solo afea las ventanas, sino que también puede afectar a la calidad del aire que respiramos. La buena noticia es que se puede eliminar con productos sencillos y, sobre todo, evitar que vuelva si se ataca su verdadera causa.

Por qué aparece el moho negro en las ventanas con el frío

El origen del problema tiene un nombre: condensación. En el interior de una casa, el aire contiene vapor de agua que generamos nosotros mismos al respirar, cocinar, ducharnos o tender la ropa. Cuando ese aire cálido y húmedo entra en contacto con una superficie fría, como el cristal de una ventana en pleno invierno, se enfría de golpe y el vapor se convierte en gotas de agua. Es el mismo fenómeno que hace que se empañe un vaso con un refresco frío.

Esas gotas resbalan por el cristal y se acumulan en la parte baja de la ventana, justo en las juntas de goma, la silicona y las esquinas de los marcos, donde la humedad se queda estancada durante horas. Si a eso se le suma el polvo y la suciedad que se acumulan en esos rincones, el moho encuentra las condiciones perfectas para crecer: humedad constante y materia orgánica de la que alimentarse. Curiosamente, las ventanas nuevas y muy aislantes pueden favorecer el problema, porque al sellar tan bien la vivienda reducen la ventilación natural y el vapor de agua se queda dentro.

Cómo quitar el moho negro de las juntas de las ventanas paso a paso

Para manchas pequeñas, como las que suelen aparecer en las ventanas, puedes eliminar el moho tú mismo. Los CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos) explican que el moho puede retirarse de las superficies duras con productos de limpieza domésticos, agua y jabón o una solución de lejía diluida. Así puedes hacerlo:

Protégete y ventila. Ponte unos guantes de goma y, si es posible, gafas y mascarilla. Abre la ventana para que el espacio esté bien ventilado mientras limpias. Retira el agua acumulada. Seca con un paño absorbente las gotas de condensación y el agua estancada en el carril y las juntas. Limpia primero con agua y jabón. Frota las juntas con un cepillo de dientes viejo y agua con un poco de jabón para retirar la suciedad superficial. Aplica la lejía diluida. Prepara una mezcla de lejía y agua en un pulverizador o un recipiente. Los CDC recomiendan no superar la proporción de una taza de lejía por cada galón de agua, lo que equivale aproximadamente a 60 ml de lejía por cada litro de agua. Aplícala sobre las manchas y déjala actuar unos minutos. Frota y aclara. Cepilla suavemente las juntas, aclara con un paño humedecido en agua limpia y, por último, seca muy bien toda la zona.

Una advertencia muy importante: nunca mezcles la lejía con amoniaco, vinagre ni otros productos de limpieza, porque la combinación libera gases tóxicos. Si prefieres no usar lejía, el agua y el jabón, o los limpiadores antimoho específicos, son alternativas válidas para manchas leves.

Cuando el moho no sale de la silicona

A veces, por mucho que se frote, las manchas negras no desaparecen. Ocurre porque el moho ha penetrado en el interior de la silicona o de la goma, que son materiales porosos, y la limpieza solo alcanza la superficie. En esos casos, lo más eficaz suele ser retirar la silicona dañada y aplicar un sellado nuevo, preferiblemente con una silicona antimoho, que está tratada para resistir mejor la humedad.

Cómo evitar que el moho vuelva a las ventanas

Limpiar el moho es solo la mitad del trabajo: si no se controla la humedad, volverá a aparecer en pocas semanas. Estas son las claves para mantenerlo a raya durante el invierno:

Seca la condensación cada mañana. Pasar un paño absorbente o una rasqueta por los cristales al levantarte evita que el agua se acumule en las juntas.

Pasar un paño absorbente o una rasqueta por los cristales al levantarte evita que el agua se acumule en las juntas. Ventila a diario. Abre las ventanas unos 10 minutos cada día, aunque haga frío. El aire frío del exterior contiene menos humedad y ayuda a renovar el del interior.

Abre las ventanas unos 10 minutos cada día, aunque haga frío. El aire frío del exterior contiene menos humedad y ayuda a renovar el del interior. Controla la humedad. Los CDC recomiendan mantener la humedad interior lo más baja posible, sin superar el 50% . Un higrómetro, un aparato barato que mide la humedad, te ayudará a saber en qué nivel estás, y un deshumidificador puede ser útil en las estancias más húmedas.

Los CDC recomiendan mantener la humedad interior lo más baja posible, sin superar el . Un higrómetro, un aparato barato que mide la humedad, te ayudará a saber en qué nivel estás, y un deshumidificador puede ser útil en las estancias más húmedas. Evita tender la ropa dentro de casa siempre que puedas, y usa el extractor al cocinar y al ducharte.

siempre que puedas, y usa el extractor al cocinar y al ducharte. Mantén una temperatura estable. Los cambios bruscos de temperatura enfrían las superficies y favorecen la condensación.

Si el moho reaparece una y otra vez, se extiende por las paredes o cubre una superficie grande, conviene consultar con un profesional, porque puede haber un problema de aislamiento o de filtraciones que requiera una solución más profunda. Con estos sencillos hábitos, sin embargo, tus ventanas pueden pasar el invierno limpias y libres de manchas negras.