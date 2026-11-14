El truco del periódico para limpiar los cristales ya no funciona como antes: los expertos explican qué ha cambiado y por qué ya no sirve

Durante décadas fue el secreto mejor guardado de muchas casas: después de limpiar los cristales, se arrugaba una hoja de papel de periódico y se pasaba por el vidrio para dejarlo reluciente y sin marcas. Era barato, estaba siempre a mano y, según nuestras madres y abuelas, no había nada que lo superara. Sin embargo, quien lo intenta hoy suele llevarse una decepción. Los expertos en limpieza lo tienen claro: el truco del periódico ya no funciona como antes, y la razón está en el propio papel.

Por qué el periódico servía para limpiar los cristales

El truco tenía su lógica. El papel de los periódicos de antes era resistente y absorbente, así que, al pasarlo por el cristal húmedo, recogía el agua y la suciedad sin soltar pelusas, a diferencia de muchos trapos de algodón o del papel de cocina. Además, al frotar con él se conseguía un efecto pulido que dejaba el vidrio brillante y sin las molestas rayas que aparecen al secar con otros materiales. Por eso se convirtió en uno de los grandes clásicos de la limpieza doméstica.

Qué ha cambiado y por qué ya no funciona

El problema es que el periódico de hoy no es el mismo que el de hace unas décadas. Como ya han explicado en muchas ocasiones los expertos en limpieza, si mojas los cristales y pasas una hoja de periódico arrugada, lo más probable es que acabe desmenuzada y pegada al vidrio, algo que con el papel de años atrás no ocurría. El resultado es justo el contrario al que se busca: en lugar de un cristal limpio, quedan restos de papel que obligan a repasar.

A esto se suma el problema de la tinta. Según los expertos consultados por Consumer Reports, la organización de consumidores estadounidense, el papel de periódico mojado se rompe con facilidad y la tinta puede transferirse a los marcos de las ventanas e incluso a las manos, por lo que acaba generando más trabajo del que ahorra. Y hay un inconveniente más práctico: cada vez se compran menos periódicos en papel, así que en muchas casas ni siquiera los hay a mano.

La mejor alternativa para limpiar los cristales sin marcas

Los profesionales de la limpieza coinciden en que hoy existe una opción mucho más eficaz: los paños de microfibra. «Son los mejores para limpiar sin dejar rayas», asegura Debra Johnson, directora de operaciones de la empresa de limpieza Merry Maids, en declaraciones a Consumer Reports. La microfibra absorbe mucha agua, atrapa la suciedad y no suelta pelusas, justo las ventajas que antes ofrecía el periódico.

Para conseguir unos cristales impecables, lo ideal es usar dos paños: uno húmedo para aplicar el producto de limpieza, ya sea un limpiacristales o una mezcla de agua con un poco de vinagre, y otro seco para el repaso final. En superficies grandes, como ventanales o mamparas, una rasqueta de goma pasada de arriba abajo ayuda a retirar el agua y acelera el secado. Y un último consejo: evita limpiar los cristales a pleno sol, porque el producto se seca demasiado rápido y deja marcas.