Un pequeño descuido con la temperatura puede arruinar una prenda y dejar una marca oscura y pegajosa en la base de la plancha. El instinto suele llevarnos a intentar raspar esos restos con un cuchillo o un estropajo metálico, pero hacerlo es un error que raya de forma irreversible la suela, daña su recubrimiento antiadherente y hace que vuelva a engancharse en el futuro.

Ante esta problemática, no es necesario recurrir a productos químicos ni intentar raspar los restos con algunos artilugios. Ingredientes básicos que hay en muchas cocinas españolas pueden ayudar a la eliminación de estos residuos y devolverles el aspecto de la base de la plancha.

¿Cómo limpiar la plancha?

El ingrediente empleado en este caso es el bicarbonato de sodio. Este producto se emplea generalmente en la limpieza del hogar y también puede ayudar a eliminar ciertas manchas de la base de la plancha. Sin embargo, antes de usarlo, es importante asegurarse de que el fabricante permite su uso, ya que una ligera abrasión puede dañar algunos recubrimientos.

Con la plancha desenchufada y completamente fría, se mezclan dos cucharadas de bicarbonato de sodio y una de agua. Tras removerlo y conseguir una pasta homogénea, en las zonas manchadas, se añade, con cuidado de no tapar las vías de vapor, un poco de la mezcla. Con un paño se dan ligeros toques a la mezcla sin presionar ni frotar con fuerza y se deja actuar por 15 minutos.

Finalmente, se utiliza otro paño limpio y húmedo para retirar completamente la mezcla. Con este paño se elimina cualquier resto de la mezcla y se seca bien para la próxima vez que se encienda la plancha.

Una alternativa más potente

Si la suela de tu plancha es de acero inoxidable (no antiadherente ni cerámica) y la mancha se resiste, se puede recurrir a vinagre blanco y sal fina. Basta con calentar partes iguales de ambos ingredientes en un cazo a fuego bajo hasta que la sal se disuelva (sin que llegue a hervir). Con la mezcla templada, se humedece un paño y frota la base fría de la plancha hasta que recupere su brillo original, aclarando después con un trapo húmedo.