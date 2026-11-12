Tom Cruise, actor estadounidense, sobre la confianza y el éxito: «No estoy de acuerdo con quienes piensan que se aprende más de las derrotas que de las victorias»

Una de las caras más reconocidas, como es Tom Cruise, deja una reflexión que va en contraposición a lo que se suele pensar. Uno de los actores y productores de cine más influyentes y taquilleros de Hollywood. Con una carrera de más de cuatro décadas, es mundialmente reconocido por su compromiso con las escenas de acción reales y su papel en franquicias icónicas. En un artículo titulado Tom’s Last Stand, publicado por el diario británico The Guardian, cuestionó a quiénes consideran que se aprende más de recibir golpes que al ganar.

Las dificultades son indispensables para crecer

Sin negar el alto y claro valor que tienen los errores para el aprendizaje, Cuise recuerda que conseguir un buen resultado también aporta información. Analizar por qué algo salió bien es tan útil como estudiar las causas de un error. Identificar los aciertos permite replicar fórmulas efectivas en futuros proyectos. El actor estadounidense explica que ganar o cumplir un objetivo aporta evidencia tangible de que el método y el esfuerzo funcionan. Esta certeza fortalece la autoestima y prepara la mente para asumir retos más complejos.

El actor es fiel creyente de que no es necesario sufrir una caída para adquirir sabiduría. Se puede evolucionar manteniendo una racha positiva si se mantiene la capacidad de observación y autocrítica.

La autoconfianza de Tom Cruise

Conseguir un objetivo permite comprobar que el esfuerzo puede dar frutos, por muy difícil que sea el reto. Esa experiencia que se resuelve en éxito, impulsada la ambición, queriendo llegar a más éxito. Tanto los buenos como los malos resultados ofrecen oportunidades de aprendizaje. La diferencia está en no considerar que sólo el sufrimiento produce conocimiento.

Esta mentalidad se puede trasladar a cualquier ámbito de la vida. Cuando algo sale bien, la mayoría de las personas no se detienen a analizar las razones del éxito. La mayoría sólo se detiene a analizar el resultado en la derrota o fracaso. Cruise invita a prestar atención también a esos momentos. Entender por qué una experiencia funcionó puede ser tan útil como descubrir las causas de un fracaso.