Según los expertos en plagas, antes de que llegue el invierno sólo hay un método eficaz contra las chinches

Con la llegada del invierno, algunas chinches buscan refugio en lugares cálidos, ya sea en la naturaleza, donde se esconden debajo de la corteza de los árboles o entre pilas de leña, o en nuestros hogares.

La chinche jaspeada o la chinche verde entra a nuestra casa por medio de una ventana, una puerta o pequeñas aberturas. Aunque la más común, en estos meses, es la chinche apestosa, referida a la familia de las chinches escudo, según el medio Boon.

¿Qué son estas chinches y qué hacen?

Este tipo de chinche apestosa es un insecto que libera un fuerte olor a modo de defensa. Mide alrededor de 1,5 a 2 cm de largo y no suponen un riesgo para los humanos. Este insecto es inofensivo, ya que no pica, no muerde y no transmite enfermedades, a diferencia de otras chinches. Este mal olor al que hacíamos referencia se segrega cuando se aplastan, liberando un líquido nauseabundo mediante unas glándulas en su cuerpo.

Si divisas una chinche como esta por tu casa, es importante saber dónde dejas la comida, ya que las chinches se pueden sentir atraídas por ciertos olores o alimentos, como las frutas y las verduras. Pero existen alimentos que les causan todo lo contrario; de hecho, muchos remedios caseros contra las chinches nacen de esta premisa.

Métodos contra las chinches apestosas

Hay varios trucos para echar a las chinches del hogar. Uno de ellos tiene que ver con lo dicho anteriormente. Si mezclas en un spray: agua, jabón líquido o vinagre blanco, estás creando una barrera olfativa contra estos insectos, alejándote de la posibilidad de una plaga; por eso hay expertos que recomiendan rociar este preparado por las ventanas, para impedir su paso. Lo mismo sucederá con el ajo. Es bien sabido por los profesionales que las chinches detestan este olor.

Por el contrario, expertos como Jürgen Deckert, ex curador de la colección de insectos del Museo de Historia Natural de Berlín, abogan por el método del vaso y el papel. Un método un poco particular, no apto para aquellos que no soportan los insectos, ya que se trata de retirar al bicho encerrándolo entre un vaso y un folio. Colocas al insecto por debajo del papel, deslizándolo por el suelo, y luego lo atrapas con el vaso, para luego liberarlo al exterior. Ya que, como decíamos antes, aplastarlos puede hacer que tu casa se convierta en el nido de una mofeta.