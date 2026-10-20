Qué quiere decir el proverbio japonés: «El alma de un niño de tres años permanece hasta los cien»

Muchas veces, los antiguos proverbios japoneses nos revelan más sobre la vida que las reflexiones de pensadores y políticos actuales. A través de frases sencillas, estas enseñanzas transmitidas durante siglos esconden lecciones que siguen teniendo sentido hoy. Es el caso de un dicho que invita a reflexionar sobre cómo la infancia influye en nuestra forma de ser.

«El alma de un niño de tres años permanece hasta los cien» es un proverbio japonés documentado desde 1697 que encuentra paralelismos con la psicología del desarrollo. Aunque no significa que nuestra personalidad quede definida para siempre durante los primeros años, sí recuerda que las experiencias infantiles pueden acompañarnos toda la vida.

Qué significa este proverbio japonés

La expresión japonesa mitsugo no tamashii hyaku made hace referencia a los rasgos del temperamento que pueden mantenerse con el paso del tiempo. Los cien años simbolizan una vida larga y los tres años representan la primera infancia.

La enseñanza va más allá de la personalidad. La forma en que nos educan, el cariño que recibimos y las experiencias que vivimos de pequeños pueden influir en cómo afrontamos la vida adulta. Un niño que crece en un entorno seguro puede desarrollar una mayor confianza, mientras que determinadas experiencias difíciles pueden dejar huella en su manera de relacionarse con los demás.

Esto no significa que estemos condenados a repetir los mismos patrones durante toda la vida. El proverbio invita, más bien, a comprender que muchas de nuestras reacciones, costumbres y formas de ver el mundo tienen raíces en la infancia, incluso cuando no somos conscientes de ello.

Qué dice la ciencia sobre la infancia

El Centro para el Desarrollo Infantil de la Universidad de Harvard explica que durante los primeros años de vida se forman más de un millón de conexiones neuronales por segundo. Estas conexiones contribuyen al desarrollo de capacidades relacionadas con el aprendizaje, la memoria y las emociones.

Por eso, el afecto, la estabilidad y las relaciones con los cuidadores pueden influir en el desarrollo infantil. Sin embargo, el cerebro conserva su capacidad de adaptación durante toda la vida, por lo que la infancia no determina por completo nuestro futuro.