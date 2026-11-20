¿Y si la vida fuese tan extraordinaria precisamente porque no dura para siempre? Mario Vargas Llosa dejó una reflexión sobre la muerte que invita a cambiar nuestra manera de entender el tiempo, las oportunidades y la propia existencia. En una entrevista en 2019, el escritor peruano reconoció que morir no era algo que le angustiase y explicó por qué consideraba terrible la posibilidad de vivir eternamente. Sus palabras, pronunciadas cuando tenía 83 años, adquieren hoy un significado especial, ya que son una invitación a disfrutar del presente, perseguir aquello que nos apasiona y no dejar que el miedo al final nos impida vivir.

La reflexión de Vargas Llosa sobre la muerte

«La muerte a mí no me angustia. Hombre, la vida tiene eso de maravilloso: si viviéramos para siempre sería enormemente aburrida, mecánica. Si fuéramos eternos sería algo espantoso. Creo que la vida es tan maravillosa precisamente porque tiene un fin», explicó el Nobel durante aquella entrevista.

Para el autor, la posibilidad de que la existencia tenga un límite no debía entenderse únicamente como una tragedia. Al contrario, ese horizonte temporal es lo que permite conceder un valor especial a las experiencias, las decisiones y los momentos que compartimos con otras personas.

Su planteamiento cuestionaba una sociedad cada vez más obsesionada con combatir el envejecimiento y prolongar la juventud. Vargas Llosa no defendía dejar de cuidar la salud, sino evitar que la búsqueda de la inmortalidad se convirtiera en el centro de nuestras preocupaciones.

Aprovechar el tiempo y no desperdiciar oportunidades

La reflexión del escritor no terminaba en aceptar la muerte como parte de la existencia. En aquella misma entrevista insistió en que lo verdaderamente importante era aprovechar el tiempo disponible y encontrar una actividad que diese sentido a la vida.

«Lo que me parece muy importante es tratar de aprovechar esa vida, no desperdiciar las oportunidades. Creo que es muy importante tener una vocación y poder materializarla», añadió. Para Vargas Llosa, descubrir aquello que realmente apasiona a una persona y dedicarle tiempo era una de las grandes satisfacciones que podía experimentar.

No hablaba únicamente desde la teoría. Durante décadas mantuvo una rutina de escritura extraordinariamente constante. Incluso con 83 años explicaba que seguía trabajando prácticamente todos los días y que disfrutaba de una profesión que había convertido en el centro de su existencia.

Su último deseo: que la muerte le encontrase escribiendo

«Me gustaría que la muerte me hallara escribiendo, como un accidente», confesó. También aseguró que le parecía especialmente triste que una persona dejase de vivir plenamente antes de que llegase su final.

El escritor falleció el 13 de abril de 2025 en Lima, a los 89 años. Había nacido en Arequipa (Perú) el 28 de marzo de 1936 y recibió el Premio Nobel de Literatura en 2010, reconocimiento a una trayectoria que transformó la narrativa en español. Entre sus obras más conocidas figuran La ciudad y los perros, Conversación en La Catedral y La fiesta del Chivo. ￼