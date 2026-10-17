La polémica frase de Gabriel Rufián (44 años) sobre la cultura: «Prefiero llenar tiktoks que bibliotecas»

En abril de 2026, el diputado y portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, intervino en acto «Qué s’ha de fer?», donde debatió con la eurodiputada de Podemos, Irene Montero, y el exdirigente de Comuns Xavi Domènech sobre la unidad de la izquierda de cara a futuras citas electorales. Una de sus frases más polémicas fue que prefiere «llenar tiktoks que bibliotecas». Y la razón que dio no puede ser más simple: «porque mi hijo mira TikTok».

Las palabras de Gabriel Rufián dieron lugar una respuesta del Colegio Oficial de Bibliotecarios-Documentalistas de Cataluña (COBDC), que expresó su desacuerdo en X (antes Twitter): «Desde el COBDC lamentamos las declaraciones poco afortunadas de un representante público como @gabrielrufian. Las bibliotecas no compiten con TikTok: garantizan acceso al conocimiento, pensamiento crítico e igualdad de oportunidades. La cultura pública merece más respeto y compromiso institucional».

«Prefiero llenar tiktoks que bibliotecas»

La organización calificó las palabras del Rufián de «desafortunadas», al tiempo que reivindicó la función de las bibliotecas como espacios que «garantizan el acceso a la conexión, el pensamiento crítico y la igualdad de oportunidades». Francesc Xavier González, presidente del COBDC y de la Federación Española de Bibliotecas, definió sus palabras como «una torpeza, para ser generoso». En su opinión, las declaraciones fueron «absolutamente gratuitas», al ignorar el «daño provocado en un momento delicado». «Tenemos que reforzar la importancia de una institución gratuita, universal, inclusiva y democrática como nuestras bibliotecas», destacó.

Por su parte, Carme Fenoll, que entre 2012 y 2017 fue jefa del Servicio de Bibliotecas del Departamento de Cultura de la Generalidad de Cataluña, compartió en X la siguiente reflexión: «Llegar a TikTok es necesario. Construir pensamiento crítico, imprescindible. Las bibliotecas siguen siendo clave para ello». «Necesitamos las bibliotecas como herramientas para combatir la desinformación. Me gustaría que él también lo creyera», defendió. Jaume Asens, eurodiputado de los Comuns, se sumó a las críticas a través de una publicación en X: «Hoy me declaro a favor de ocupar las bibliotecas: pero en plan pacífico y con libros. Si debo elegir entre TikTok y estanterías, me pido el derecho a perderme entre páginas. Toda mi solidaridad con los bibliotecarios».

En la misma línea, el guionista Javier Olivares, conocido por su trabajo en la serie «El Ministerio del Tiempo», ha lamentado que el pésimo ejemplo de Rufián: «Adaptarse a las modas sociales sin defender los principios básicos de la cultura es un error. Sobre todo en un país con pueblos que gastan más en fiestas patronales que en bibliotecas y cultura». Otra de las voces críticas fue Isa Serra, eurodiputada de Podemos junto a Irene Montero: «Los jóvenes de entre 14 y 24 años son los que más leen en España y cada vez lo hacen más. Por una cosa buena que pasa en el mundo, no la invisibilicemos, reproduciendo el discurso paternalista de que ‘los jóvenes lo hacen todo mal».

La opinión de Antonio Maestre

El candidato de Esquerra Republicana al Congreso para las elecciones del próximo 29 de noviembre, Gabriel Rufián, ha reconocido este viernes en una entrevista en «El món a RAC1» que no ha conseguido sacar adelante la iniciativa para unir a la izquierda: «Yo pensé que a base de repetir lo que se dice en la calle y con mi fuerza podría arrastrar a los aparatos de los partidos. Probablemente no pueda. Es muy probable que no pase. He fracasado y hemos fracasado».

En este escenario, Antonio Maestre ha arremetido contra Gabriel Rufián, quien durante los últimos meses ha defendido la creación de una alianza entre las distintas fuerzas de izquierda, al margen del PSOE, con el objetivo de reforzar su representación en las próximas elecciones del 29 de noviembre. «Todo lo que Rufián venía diciendo sobre la responsabilidad histórica contra el advenimiento del fascismo fue un ejercicio de encantamiento de serpientes para asegurarse cuatro años más de un puesto de diputado en el Congreso», ha señalado el tertuliano y analista político.

Asimismo, ha cuestionado las intenciones de Gabriel Rufián y ha apuntado a los Comunes como uno de los principales objetivos de su estrategia política. «Gabriel Rufián, como ERC, siempre ha tenido como objetivo eliminarse la competencia en Cataluña, y los Comunes siempre han sido el verdadero motivo de toda esta campañita que ha hecho durante todos estos meses camelando a incautos que se creían que sus intenciones de llevar a término un verdadero proyecto confederal eran sinceras», ha comentado.

Maestre considera que la estrategia del portavoz republicano responde a intereses políticos propios y no al propósito de impulsar una alianza amplia de las formaciones progresistas. En este sentido, ha criticado las «maniobras aparateras» que atribuye a Gabriel Rufián y ha cuestionado sus motivaciones. «Por encima de todo han buscado su beneficio personal en detrimento del colectivo después de meses dando lecciones a los demás de responsabilidad ante un ciclo histórico».