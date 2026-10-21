Patti Smith, poeta y cantante de rock (79 años), premio Princesa de Asturias de las Artes 2026: «La obra de Picasso fue lo que más me atravesó; su confianza brutal me dejó sin aliento»

La artista estadounidense Patti Smith, a los 79 años, suma a su trayectoria el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026.

Su relación con el arte empezó a temprana edad, durante la única excursión a un museo que hizo con su familia en su niñez. Tenía unos 12 años cuando su padre los llevó al Museo de Arte de Filadelfia. Allí vio por primera vez la obra de Picasso, y desde ese día supo que quería dedicarse al arte.

La cantante y poeta lo contó en su libro de memorias Éramos unos niños (Just Kids, en el original en inglés) y volvió a contarlo en una entrevista de 2009.

Lo que sintió Patti Smith frente a los cuadros de Picasso a los 12 años

En Éramos unos niños, Patti Smith relata que aquella fue la primera vez que estuvo frente a frente con el arte. Según un fragmento del libro, recorrió el museo como una niña de doce años «desganada, toda brazos y piernas».

De todo lo que vio, lo que más la atravesó fue una sala dedicada a Picasso, con obras que iban desde sus arlequines hasta el cubismo. «Su confianza brutal me dejó sin aliento», escribió la autora.

Su padre, en cambio, no le encontró ningún mérito a Picasso, lo que provocó el primer desacuerdo serio entre ambos. Para la joven, sin embargo, la visita fue una revelación, ya que descubrió que los seres humanos crean el arte y que «ser artista era ver lo que otros no podían ver».

Años después, Patti Smith volvió sobre aquel día en una charla con The Art Newspaper.

«Tenía 12 años y fue algo que me cambió la vida. Picasso me cautivó. Cuando vi por primera vez arte de verdad en persona, me conmovió muchísimo que la gente hubiera creado esas cosas, así que decidí muy pronto en la vida que eso era lo que quería hacer», explicó la artista.

La pintura, la vocación pendiente de Patti Smith

Según The Art Newspaper, Patti Smith no pudo pagar una escuela de arte, así que se formó para ser profesora de arte antes de mudarse a Nueva York. En esa misma entrevista, la cantante admitió que su mayor pesar es no haberse dedicado de lleno a la pintura.

Sobre sus primeros años con el fotógrafo Robert Mapplethorpe, explicó que «pasábamos todo el tiempo dibujando».

El dibujo y la imagen nunca desaparecieron de su obra. Según la Fundación Cartier para el Arte Contemporáneo, en los años 70 se centró en la pintura, la escritura y el teatro, y más tarde sumó la fotografía. En 2008, esa institución le dedicó la exposición Land 250, con polaroids, dibujos y películas de cuatro décadas.

El Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026 para Patti Smith

Según Euronews, el jurado del Premio Princesa de Asturias de las Artes destacó a Patti Smith «por su impetuosa creatividad que conecta el rock, la poesía simbolista y el espíritu de la contracultura». También la definió como una «intérprete de estilo vigoroso que ha plasmado la rebeldía del individuo en la sociedad».

Actualmente, la artista sucede a la fotógrafa mexicana Graciela Iturbide, ganadora en 2025.

¿Quién es Patti Smith?

Patti Smith nació en Chicago en 1946. En 1967 se instaló en Nueva York, donde conoció a Robert Mapplethorpe. En 1975 publicó Horses, un disco que ayudó a abrir el camino al punk.

En 1978 lanzó Easter, que incluía «Because the Night», una canción escrita junto a Bruce Springsteen. En 2007, ingresó en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Por otro lado, su libro Éramos unos niños ganó en 2010 el National Book Award de no ficción.