No estropees tu congelador con un cuchillo ni con agua hirviendo: un truco con papel de aluminio es suficiente para eliminar rápidamente el hielo grueso

La acumulación de hielo en el congelador es uno de esos problemas domésticos que todos hemos sufrido en alguna ocasión. Una capa fina puede pasar desapercibida durante semanas, e incluso meses, pero cuando la escarcha comienza a convertirse en bloques gruesos, el espacio disponible disminuye, los cajones dejan de deslizarse correctamente y almacenar alimentos se vuelve cada vez más complicado. Ante esta situación, muchas personas recurren a soluciones caseras como un cuchillo, una espátula metálica o recipientes con agua hirviendo. Sin embargo, estos métodos son muy peligrosos, y pueden provocar averías graves.

Por suerte, los expertos en limpieza doméstica conocen un truco muchísimo más efectivo: utilizar papel de aluminio para distribuir el calor de manera más uniforme durante el proceso de descongelación. Esta solución resulta muy útil cuando se combina con una fuente de calor segura, aunque es importante conocer sus limitaciones y aplicarla correctamente. El aluminio, por sí solo, no derrite el hielo, pero puede formar parte de un método para eliminar los bloques que se han formado con el paso del tiempo en las paredes o alrededor de los cajones. La clave en evitar cualquier procedimiento que pueda perforar las superficies interiores o someterlas a cambios bruscos de temperatura.

La forma más segura de eliminar el hielo grueso del congelador

Cuando aparece una placa de hielo especialmente gruesa, utilizar un cuchillo para desprenderla parece la solución más rápida y sencilla: introducir la punta entre el hielo y la pared del congelador y hacer palanca hasta que el bloque se separe. Sin embargo, esta práctica entraña una serie de riesgos que conviene conocer.

Por un lado, las paredes interiores albergan componentes del sistema de refrigeración. Por lo tanto, si una herramienta afilada perfora accidentalmente uno de estos elementos, puede dañar el circuito por el que circula el refrigerante y provocar una avería grave. Y, por otro lado, aunque la capa de escarcha parezca resistente, golpearla o intentar romperla a la fuerza puede dañar el revestimiento interior.

Otra práctica que conviene evitar es verter agua hirviendo directamente sobre las paredes o las piezas de plástico. El cambio brusco de temperatura puede deteriorar algunos materiales, deformar componentes o provocar grietas. Además, el agua puede alcanzar zonas eléctricas si se utiliza sin precaución. La alternativa consiste en dejar que el hielo se ablande progresivamente y aprovechar el calor de forma controlada.

Aquí entra en juego el truco del papel de aluminio que se ha hecho viral en redes sociales. El objetivo consiste en aprovechar la capacidad del aluminio para conducir el calor y repartirlo por una superficie, en lugar de concentrarlo en un único punto. Toma nota de los pasos a seguir:

Para empezar, es imprescindible desenchufar el congelador antes de realizar cualquier tarea de descongelación. A continuación, coloca varias láminas de papel de aluminio sobre las paredes en las que se haya acumulado el hielo, procurando que queden adheridas a la superficie. Después, dirige una fuente de luz, como una lámpara o una linterna, hacia el papel de aluminio. La idea es que éste refleje la luz sobre el hielo y que el calor generado por la lámpara acelere el deshielo. Una vez que el hielo se haya derretido, retira el agua acumulada y seca bien el interior del electrodoméstico con un paño absorbente.

Además de facilitar la limpieza, mantener el congelador sin una capa gruesa de hielo contribuye a un funcionamiento más eficiente y ayudar a evitar esfuerzos innecesarios del sistema de refrigeración. De esta manera, los alimentos se conservan a una temperatura adecuada y se reduce el riesgo de desperdiciar comida por un almacenamiento inadecuado.

Cómo organizar el congelador

Aunque guardar los alimentos en el congelador parece una tarea sencilla, es fundamental conocer algunos trucos de organización para aprovechar mejor el espacio:

La parte superior es un buen lugar para guardar pan, frutas congeladas para preparar batidos o platos cocinados que quieras consumir en los próximos días. En este último caso, conviene utilizar recipientes adecuados y etiquetarlos con la fecha de congelación.

Los estantes centrales e inferiores se pueden utilizar para guardar carnes y pescados. Lo más importante es guardarlos en bolsas específicas para congelación o recipientes herméticos para reducir el contacto con el aire, limitar la pérdida de humedad y prevenir la aparición de quemaduras por congelación.

Los cajones permiten clasificar los alimentos por categorías y encontrarlos con mayor facilidad. Se puede reservar uno para las verduras, otro para la carne y otro para el pescado, por ejemplo. Esta organización también ayuda a mantener los productos separados y a evitar que sus envases se mezclen o se deterioren al moverlos.

Para conservar los alimentos congelados de forma segura, la temperatura recomendada es de -18 °C o inferior, respetando las indicaciones del fabricante y evitando fluctuaciones innecesarias. Mantener el congelador bien organizado, cerrar correctamente la puerta y no introducir alimentos calientes son medidas sencillas que ayudan a conservar la comida en buenas condiciones.