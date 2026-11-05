Mezclar cáscaras de patata con bicarbonato de sodio: para qué sirve y por qué se recomienda

Las cáscaras de patata suelen acabar directamente en el cubo de la basura, a pesar de que pueden tener algunos usos interesantes más allá de la cocina. Una de las combinaciones más curiosas consiste en mezclarlas con bicarbonato de sodio para aprovechar sus propiedades en la limpieza del hogar, como limpiar objetos metálicos con pequeñas manchas de óxido.

Esta solución casera puede resultar interesante para quienes buscan alternativas sencillas antes de comprar productos específicos de limpieza. Sin embargo, conviene recordar que no todos los materiales reaccionan de la misma manera y que este método no sirve para recuperar piezas con corrosión profunda ni para limpiar cualquier tipo de superficie. Pero ¿cómo se prepara esta mezcla y cuánto tiempo hay que dejarla actuar y qué precauciones conviene tomar para evitar dañar los utensilios? A continuación te contamos todo lo que necesitas saber para poner en práctica este truco.

Cáscaras de patata con bicarbonato de sodio: la mejor mezcla limpiadora

Este remedio casero elimina pequeñas manchas de óxido de diferentes utensilios metálicos de cocina, como sartenes de hierro fundido, sartenes de acero, bandejas de horno, cuchillos y ralladores. Según la información publicada por Food Republic, la patata contiene ácido oxálico, una sustancia que ayuda a disolver el óxido. Por su parte, el bicarbonato de sodio actúa como un abrasivo suave que ayuda a desprender los restos acumulados. Así, la patata interviene en el proceso químico y el bicarbonato facilita la limpieza mediante una acción mecánica, sin necesidad de utilizar productos demasiado agresivos ni cepillos de alambre que puedan dañar la superficie.

Para poner en práctica este método, lo primero es espolvorear una pequeña cantidad de bicarbonato de sodio sobre la zona afectada por el óxido. A continuación, se ponen encima las cáscaras de patata, procurando que la parte de la pulpa quede en contacto directo con el metal. Si se trata de un cuchillo u otro utensilio pequeño, también se puede utilizar media patata cruda para frotar la superficie oxidada.

Después, se deja reposar durante varias horas, preferiblemente toda la noche, para que el ácido tenga tiempo suficiente para actuar sobre las manchas. A la mañana siguiente, se frota la zona bajo el grifo utilizando la propia cáscara o media patata humedecida con bicarbonato, como si fuera un estropajo. Si el óxido está más adherido, se puede agregar una pizca de sal gruesa para reforzar la acción limpiadora.

El secado es uno de los pasos más importantes, ya que la humedad favorece la oxidación, especialmente en las piezas de hierro fundido. Por eso, después de limpiarlas, hay que retirar toda el agua con un paño y evitar que se sequen simplemente al aire. En el caso de las sartenes de hierro fundido, se pueden colocar sobre un quemador caliente durante uno o dos minutos para eliminar cualquier resto de humedad.

Finalmente, una vez eliminado el óxido de una sartén de hierro fundido, es fundamental recuperar su capa protectora de aceite. Para ello, se extiende una película muy fina de aceite de cocina por toda la superficie, tanto por dentro como por fuera. Luego, se pone boca abajo durante una hora a 175 °C, dejándola enfriar por completo antes de volver a utilizarla. De esta manera, la sartén recupera progresivamente su tonalidad oscura y una protección que ayuda a prevenir la aparición de óxido.

Usos de la patata en el hogar

Este ingrediente tan habitual en la cocina también se puede utilizar para limpiar los cristales. Por ejemplo, si un espejo presenta pequeñas marcas, se puede pasar por su superficie una rodaja de patata recién cortada, sin presionar demasiado. A continuación, se retiran los restos con un paño limpio ligeramente humedecido y se seca con otro paño que no deje pelusas. Es importante no dejar residuos de almidón, ya que podrían aparecer nuevas marcas al secarse.

Por otro lado, las manchas de barro se pueden tratar previamente con una patata cruda. Para ello, se corta una rodaja y se frota con cuidado sobre la zona, siempre después de comprobar que el tejido admite este procedimiento en una parte poco visible. Después, se lava la prenda siguiendo las indicaciones de su etiqueta.

Por último, las cáscaras de patata también se pueden aprovechar para preparar compost casero y enriquecer la tierra del jardín. En lugar de tirarlas a la basura, se pueden añadir al compostador junto con otros restos vegetales, como pieles de frutas, verduras, posos de café y hojas secas. Para facilitar su descomposición, es recomendable cortarlas en trozos pequeños y mezclarlas con materiales secos, como cartón sin plastificar o ramitas. Conviene remover la mezcla de vez en cuando para favorecer la aireación y evitar los malos olores. Cuando el compost tenga un aspecto oscuro, una textura suelta y olor a tierra húmeda, estará listo para utilizarlo como abono natural.