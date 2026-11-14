Los limpiadores expertos coinciden: tener una bayeta en la cocina no está bien, lo más aconsejable es usar tres diferentes

¿Cuántas bayetas tienes en la cocina? Lo normal es tener sólo una para limpiar la encimera, la vitrocerámica, el fregadero y otras superficies. Sin embargo, los limpiadores expertos recomiendan tener tres bayetas diferentes para evitar la acumulación de olores y microorganismos. Diversos estudios han detectado hasta 10.000 millones de bacterias por centímetro cúbico; entre las más abundantes se encuentran las pseudomonas, que representan el 68,5%, seguidas de las bacteroidetes, con un 26,3%, y las actinobacterias, con un 3,7%.

Según la doctora S. Langsrud, del Instituto Noruego de Alimentación, «estas bacterias son tolerantes al secado y se protegen ellas mismas gracias a pequeños restos de comida y a capas protectoras que ellas mismas producen. Son capaces de hacerse invencibles. Debemos cambiar las bayetas una vez a la semana o si huelen mal». Por su parte, Pía Nieto, conocida en redes sociales como Pía Organiza, advierte: «si doblas y guardas una bayeta sucia y húmeda bajo el fregadero, no solo olerá mal al día siguiente, sino que estará repleta de bacterias».

Por qué deberías tener tres bayetas en la cocina

Para mantener una buena higiene en la cocina, lo mejor es utilizar tres bayetas en lugar de una. De esta manera, cada una tiene una función concreta y es más fácil distinguirlas y evitar confusiones. La primera debe reservarse para limpiar la encimera y la mesa, es decir, las superficies donde se manipulan, preparan y sirven los alimentos.

La segunda se utiliza única y exclusivamente para las zonas más sucias, como el fregadero, el cubo de la basura, los bajos de los muebles y las salpicaduras de grasa. Por último, la tercera está destinada al secado de las manos, la vajilla y los utensilios que ya estén limpios, sin utilizarla para ninguna otra tarea.

Para evitar confusiones y asegurarse de que cada una se destina siempre a la misma zona, lo mejor es establecer un código de colores. Por ejemplo, se puede reservar la azul para el fregadero, la roja para la vitrocerámica y la amarilla para el resto de superficies, como la encimera y la mesa.

Según datos de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), sólo el 6% de los españoles lava la bayeta a diario, una cifra que aumenta hasta el 16% en el caso de los estropajos. Sin embargo, la frecuencia de lavado no es el único problema: en la mayoría de hogares, la limpieza de estos utensilios no incluye la desinfección. «En el caso de las bayetas, la higiene en 9 de cada 10 resulta deficiente y, en los estropajos, la situación es aún peor: en un 96% de los casos, la limpieza resulta ineficaz».

Respecto a los métodos empleados, el 39% de los encuestados recurre a la lejía para desinfectar las bayetas, mientras que un 37% utilizan este mismo producto para los estropajos. En el caso de las bayetas, pueden desarrollarse biopelículas, comunidades de microorganismos que se adhieren a las superficies y que pueden albergar bacterias potencialmente perjudiciales para la salud.

Limpieza y desinfección

Uno de los consejos más destacados de Pía Nieto consiste en limpiar la bayeta justo después de utilizarla. Además de pasarla por agua para eliminar la suciedad superficial, también hay que desinfectarlo. Su método consiste en introducirla en un recipiente con agua caliente y añadir unas gotas de vinagre blanco o amoníaco perfumado. Eso sí, es fundamental recordar que ambos productos nunca deben mezclarse, ya que pueden generar gases tóxicos.

Después de dejarla en remojo durante unos minutos, se aclara con agua tibia, se escurre bien y se deja secar l aire. De esta manera, se eliminan buena parte de los restos de grasa y alimentos que quedan atrapados entre las fibras, además de ayudar a prevenir los malos olores. La experta en limpieza también insiste en la importancia de lavar todas las bayetas cada pocos días, preferiblemente en la lavadora a unos 60 ºC, siempre que el fabricante del tejido lo permita.

Asimismo, para conservar sus propiedades y evitar que se conviertan en un foco de microorganismos, no se deben guardar debajo del fregadero, ya que es un espacio que suele acumular humedad y, por ende, puede favorecer la proliferación de bacterias. Lo más recomendable es escurrirlas bien después de cada uso y colgarlas en un lugar ventilado hasta que estén completamente secas.

También hay que tener cuidado con los productos de limpieza que se utilizan. Las bayetas de microfibra se pueden deteriorar con algunos productos agresivos, como la lejía, por lo que conviene seguir las indicaciones del fabricante. Otro aspecto fundamental es el secado; nunca se debe guardar una bayeta húmeda o doblada, ya que la humedad retenida favorece la aparición de moho y malos olores.

Por último, hay que tener en cuenta que las bayetas de microfibra funcionan especialmente bien cuando están un poco húmedas. Ahora bien, no es necesario empaparlas, ya que el exceso de agua puede reducir su eficacia y dejar marcas en las superficies.