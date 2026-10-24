El lema vital de Pablo Picasso, pintor y escultor español: «El significado de la vida es encontrar tu don. El propósito de la vida, regalarlo»

Pablo Ruiz Picasso nació en Málaga el 25 de octubre de 1881 y falleció en Mougins, Francia, el 8 de abril de 1973. Fue un pintor y escultor español, reconocido por ser uno de los creadores del cubismo junto con Georges Braque. Desde principios del siglo XX, está considerado uno de los artistas más destacados de los diferentes movimientos artísticos que se extendieron por todo el mundo y cuya obra influyó en numerosos creadores de su época.

En el ámbito político, Picasso se definía como pacifista y comunista. Perteneció al Partido Comunista de España y al Partido Comunista Francés hasta su muerte, a los 91 años, a causa de un edema pulmonar.

«El significado de la vida es encontrar tu don. El propósito de la vida, regalarlo»

Aunque algunos investigadores señalan que esta frase pudo tener su origen en el psiquiatra David Viscott, lo cierto es que refleja a la perfección la filosofía de un artista que nunca entendió el arte como un secreto íntimo o algo que debía permanecer oculto, sino como una fuerza capaz de dar vida y transformar la realidad.

Concebir el «don» como esa capacidad creativa innata que todos tenemos supone aceptar la responsabilidad de trabajar en ella. El artista malagueño defendía firmemente que la plenitud no se alcanza únicamente mediante el crecimiento personal, sino también a través de aquello que cada persona aporta a quienes la rodean.

El sentido de esta reflexión puede aplicarse a cualquier ámbito de la vida, ya que invita a reconocer nuestras capacidades, trabajar para mejorarlas y ponerlas al servicio de otras personas. No basta con descubrir aquello que somos capaces de hacer, sino que también debemos decidir cómo aprovecharlo y qué podemos aportar.

Precisamente, el crecimiento personal desempeña un papel fundamental a la hora de alcanzar una vida más equilibrada. Conocernos mejor nos permite comprender nuestras emociones, afrontar las adversidades y elegir un camino coherente con nuestros deseos y necesidades. Asimismo, dedicar tiempo a nuestro bienestar ayuda a reforzar la confianza en nosotros mismos, desarrollar la capacidad de superar las dificultades y establecer relaciones más saludables.

En este contexto, la gestión emocional engloba varias habilidades relacionadas entre sí que se adquieren y perfeccionan con el tiempo. Daniel Goleman las estructura en cinco componentes:

La autoconciencia consiste en reconocer lo que sentimos cuando surge una emoción, comprender qué la provoca y detectar cómo afecta a nuestra conducta.

La autorregulación se refiere a la capacidad de frenar los impulsos, transformar las emociones en respuestas constructivas y conservar la serenidad en momentos de tensión.

La motivación intrínseca hace referencia a la capacidad de trabajar para alcanzar objetivos personales con constancia, incluso cuando aparecen dificultades.

La empatía se basa en identificar y comprender los sentimientos de otras personas para responder adecuadamente en las relaciones sociales. Va más allá de intentar comprender su perspectiva, ya que también implica interpretar sus señales emocionales y adaptar la forma de actuar a sus necesidades y circunstancias.

Por último, las habilidades sociales reúnen las capacidades anteriores y permiten aplicarlas en las relaciones con otras personas. Incluyen expresarse de manera asertiva, resolver desacuerdos de forma constructiva, gestionar las emociones en grupo y establecer relaciones basadas en la confianza, el respeto y la comprensión mutua.

Reflexiones de Pablo Picasso