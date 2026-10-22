La reflexión de Confucio, filósofo chino, que está más presente que nunca: «Quienes intentan resolverlo todo con prisa a menudo pasan por alto lo esencial»

Confucio (551 a. C.-479 a. C.) fue un pensador y educador chino nacido en el estado de Lu, en la actual provincia de Shandong. Aunque procedía de una familia aristocrática, la muerte de su padre durante su infancia provocó dificultades económicas. Pese a ello, mantuvo su interés por el estudio y dedicó su vida al aprendizaje y la enseñanza. A lo largo de los años, recorrió China compartiendo sus conocimientos con miles de discípulos, incluidos jóvenes de familias humildes.

Sus enseñanzas, recopiladas por sus discípulos en las «Analectas», destacaban la virtud, el respeto, la responsabilidad y la preocupación por los demás. También defendía la importancia de reconocer las diferencias entre las personas para favorecer la armonía social. Su pensamiento se transmitió durante generaciones y ejerció una profunda influencia en China y otros países asiáticos, como Corea y Japón, hasta convertirse en una referencia fundamental de la filosofía oriental.

«Quienes intentan resolverlo todo con prisa a menudo pasan por alto lo esencial»

El pensamiento de Confucio se basa en tres pilares fundamentales: la virtud personal, entendida como la capacidad de mantener la disciplina, el autocontrol y la coherencia entre las ideas y las acciones; la armonía social, basada en el respeto, la responsabilidad y la conciencia del papel que cada persona desempeña en la comunidad; y el aprendizaje constante, concebido no como una simple acumulación de conocimientos, sino como un proceso continuo de crecimiento y mejora interior.

Aunque la frase «Quienes intentan resolverlo todo con prisa, a menudo pasan por alto lo esencial» no figura literalmente en las «Analectas», sí refleja una idea muy presente en el pensamiento atribuido al pensador chino: la importancia de actuar con sensatez, cultivar el carácter y valorar las circunstancias antes de tomar una decisión.

Esta enseñanza cobra especial relevancia porque no presenta la paciencia como una simple espera. Para Confucio, la observación y la reflexión constituyen pasos esenciales antes de actuar. Desde esta perspectiva, la frase invita a entender la paciencia como una herramienta clave: primero observar, comprender lo verdaderamente importante y sólo después decidir cómo proceder.

En las «Analectas», la sabiduría (zhi) se relaciona, entre otros aspectos, con la capacidad de conocer a las personas y evaluar las circunstancias. No consiste simplemente en acumular conocimientos, sino en desarrollar el juicio necesario para tomar una decisión. En este contexto, es fundamental saber distinguir entre rapidez y eficacia.

Asimismo, afirmó: «La naturaleza hace que los hombres nos parezcamos unos a otros y nos juntemos; la educación hace que seamos diferentes y que nos alejemos». En lugar de proponer soluciones inmediatas, el pensamiento de Confucio invita a desarrollar una visión más amplia y libre de prejuicios, guiando las decisiones por la virtud.

Cómo alcanzar la sabiduría

«Hay tres formas de alcanzar la sabiduría. La reflexión es la más noble, la imitación es la más fácil, y la experiencia es la más amarga». Con esta reflexión, el pensador chino planteaba que pensar por uno mismo representa el camino más elevado, ya que exige un esfuerzo consciente, tanto intelectual como moral.

La imitación, en cambio, constituye una vía más sencilla para aprender de los aciertos y errores de los demás sin necesidad de desarrollar ideas propias. Sin embargo, es la experiencia la que deja una marca más profunda, pues sus lecciones suelen llegar a través del sufrimiento, los errores personales y las heridas que deja el paso del tiempo.

Citas de Confucio