El lema de vida de Paul Newman que debes recordar en tus peores momentos: «Siempre está más oscuro justo antes de que se vuelva negro»

Hay frases que intentan convencernos de que, después de una mala racha, todo saldrá bien. Sin embargo, Paul Newman, uno de los actores más carismáticos de Hollywood, tiene una reflexión mucho más irónica. «Siempre está más oscuro justo antes de que se vuelva negro». La expresión juega con el conocido proverbio que sitúa la hora más oscura justo antes del amanecer y le da un giro inesperado. Su popularidad invita a reflexionar sobre cómo afrontamos las dificultades, por qué no siempre podemos controlar lo que ocurre y qué podemos hacer cuando las circunstancias parecen empeorar.

Una frase que rompe con el optimismo habitual

La expresión de Paul Newman no promete que los problemas vayan a desaparecer ni asegura que el sufrimiento tenga una recompensa. Al contrario, utiliza el humor negro para cuestionar la idea de que toda situación difícil es necesariamente el preludio de algo mejor.

Qué podemos aprender de los momentos difíciles

Aunque la frase tiene un tono pesimista, también puede interpretarse como una invitación a abandonar las expectativas poco realistas. Esperar que cada problema se resuelva rápidamente puede aumentar la frustración cuando la realidad no sigue el camino previsto.

Aceptar que existen situaciones que no podemos controlar no significa rendirse. Puede ayudar a distinguir entre aquello que depende de nosotros y lo que queda fuera de nuestro alcance. En lugar de intentar resolverlo todo de golpe, es posible centrarse en decisiones pequeñas, buscar apoyo y adaptar las expectativas a las circunstancias.

Paul Newman, mucho más que una estrella

Paul Newman, nacido en 1925, protagonizó películas como Dos hombres y un destino y La leyenda del indomable. Además de su carrera cinematográfica, desarrolló una importante labor filantrópica, ya que fundó en 1988 el campamento Hole in the Wall Gang para niños con enfermedades graves y creó junto a A. E. Hotchner la empresa Newman’s Own, cuyos beneficios se destinan a causas benéficas.

El legado del actor combina así una trayectoria artística extraordinaria con un compromiso social documentado. Su frase, sea cual sea su contexto original, deja una idea distinta a los mensajes de optimismo automático, ya que no siempre podemos elegir lo que nos sucede, pero sí buscar maneras de responder ante ello.