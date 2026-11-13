José Antonio Marina, filósofo español de 87 años, sobre la inteligencia: «No consiste en acertar siempre, sino en saber corregir los errores»

Equivocarse puede provocar vergüenza, frustración e incluso el deseo de ocultar lo sucedido. En ocasiones, admitir que hemos cometido un error resulta más difícil que afrontar sus propias consecuencias. Sin embargo, el filósofo español José Antonio Marina considera que reconocer los fallos puede ser una de las mayores muestras de inteligencia. «Reconocer la equivocación y aprovecharla es un alarde que ronda la genialidad», escribió en «La inteligencia fracasada. Teoría y práctica de la estupidez». Se trata de un ensayo publicado en 2004 en el que Marina estudia por qué los seres humanos pueden llegar a tomar decisiones equivocadas, incluso cuando cuentan con capacidad suficiente para razonar.

En este contexto, el filósofo propone cambiar la forma de entender los errores: en lugar de mantenerlos en secreto o negarlos, podemos convertirlos en una oportunidad para aprender y crecer. Para Marina, el verdadero problema no consiste sólo en cometer errores, sino también en resistirse a reconocerlos. La dificultad surge cuando alguien se aferra a sus decisiones, se niega a admitir que pudo equivocarse o rechaza cuestionar sus propias ideas. Bajo su punto de vista, los errores forman parte de los «fracasos cognitivos», junto a otros comportamientos como los prejuicios, las supersticiones y el dogmatismo.

La reflexión de José Antonio Marina

Una persona puede tener una memoria extraordinaria y, pese a ello, cometer errores al tomar decisiones cuando sus emociones, como la ira, el miedo o la frustración, condicionan su comportamiento. En este sentido, es fundamental saber reconocer las propias emociones, controlar las reacciones impulsivas y anticipar las consecuencias de nuestras decisiones. No significa dejar de lado los sentimientos para actuar únicamente desde la razón, sino aprender a combinar ambas dimensiones.

Esta reflexión guarda relación con las ideas compartidas por el psicólogo Daniel Goleman sobre la inteligencia emocional, entendiendo como tal la capacidad de reconocer, comprender y gestionar nuestras propias emociones, así como las emociones de los demás. Ésta se apoya en cinco capacidades fundamentales. La primera es la autoconciencia, que permite identificar y comprender los propios sentimientos. La segunda es la autorregulación, relacionada con controlar los impulsos y gestionar las reacciones. La tercera es la motivación, es decir, mantener el esfuerzo para alcanzar objetivos pese a las dificultades. También destaca la empatía, que ayuda a comprender las emociones y perspectivas ajenas. Por último, las habilidades sociales permiten comunicarse adecuadamente, resolver conflictos y establecer relaciones personales satisfactorias.

Marina también cuestiona que la inteligencia deba medirse únicamente por las calificaciones académicas o la capacidad para memorizar. Su concepción incluye otras habilidades, como resolver dificultades, desarrollar la creatividad y saber dirigir las propias acciones para adaptarse a distintas circunstancias.

Creatividad y resiliencia

José Antonio Marina defiende la importancia de utilizar adecuadamente la inteligencia para observar y comprender las circunstancias y encontrar soluciones a los problemas. Si a esta capacidad le sumamos la resiliencia, encontramos una mente que no se da por vencida ante las dificultades. En lugar de rendirse cuando no encuentra una respuesta, busca nuevas alternativas, aprende de lo ocurrido y continúa avanzando.

Esta fortaleza podría compararse con la de una montaña que permanece firme frente a las inclemencias meteorológicas; incluso cuando las condiciones se vuelven más adversas, conserva su estabilidad. En este sentido, quien desarrolla la resiliencia y aprende a poner la inteligencia de su lado puede superar los obstáculos, reinventarse y empezar de nuevo tantas veces como sea necesario.

El riesgo ‘invisible’

Una de las cuestiones que más inquietan a Marina es el deterioro del pensamiento crítico. Según advierte, la facilidad para encontrar respuestas inmediatas puede favorecer una actitud cada vez más pasiva. «El ser humano tiende a la pereza. Si le das una solución fácil, la toma», explica.

Esta tendencia puede llevar a una mayor dependencia de la tecnología o la disposición a aceptar sistemas autoritarios a cambio de seguridad y comodidad. El filósofo menciona investigaciones que señalan que una parte considerable de los jóvenes estaría dispuesta a renunciar a determinadas libertades si la estabilidad estuviera garantizada.

Frente a este escenario, el filósofo considera fundamental apostar por la educación y cultivar hábitos de pensamiento: aprender a razonar, contrastar la información y tomar decisiones con argumentos propios. Sin ese ejercicio constante, el desarrollo de la inteligencia queda incompleto.

«Si en algo nos caracterizamos como seres humanos es en la posibilidad de evaluar argumentos y someterlos a un juicio ético y moral; resolver problemas de forma creativa, y adoptar decisiones conforme a evidencias. Ahora considerando que las máquinas pueden resolver tareas que son propias de los humanos, a las que se añade el aprendizaje, una adaptación y toma de decisiones, surge la duda de si la IA podría llegar a adueñarse de nuestra habilidad de crítica de manera autónoma. La IA carece de consciencia, empatía y juicio moral que son las que guían al pensamiento crítico en el humano», señala Marina, según recoge Observatorio RH.