Jean Piaget, pedagogo suizo: «Educar no consiste en aceptar lo que te dicen, sino en aprender a cuestionarlo y comprobarlo por ti mismo»
10 frases de Jean Piaget, el científico de la infancia
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Jean Piaget (1896-1980) fue un biólogo y psicólogo suizo reconocido por sus investigaciones sobre el desarrollo cognitivo infantil y por formular una de las teorías más influyentes en el ámbito de la educación. A partir de sus observaciones, desarrolló una teoría que sostiene que los niños no aprenden de la misma manera que los adultos, sino que atraviesan distintas etapas de desarrollo cognitivo. Según su planteamiento, el conocimiento se construye mediante la interacción con el entorno, la exploración y la experiencia.
Su teoría establece cuatro etapas principales: la sensoriomotora, que abarca desde el nacimiento hasta aproximadamente los dos años; la preoperacional, entre los dos y los siete años; la de las operaciones concretas, de los siete a los once años; y la de las operaciones formales, que comienza alrededor de los doce años. Cada una presenta características específicas relacionadas con la capacidad de pensar, razonar y resolver problemas. Piaget también destacó la importancia de fomentar la curiosidad, la creatividad y el pensamiento crítico.
«Educar no consiste en aceptar lo que te dicen, sino en aprender a cuestionarlo y comprobarlo por ti mismo»
Esta reflexión resume una de las ideas fundamentales del pedagogo, psicólogo y epistemólogo suizo: la educación no debería limitarse a que los alumnos memoricen respuestas, sino que también tendría que enseñarles a analizarlas, cuestionarlas y comprobarlas. Desde esta perspectiva, una persona educada no es únicamente aquella que tiene muchos conocimientos, sino también quien sabe reflexionar sobre ellos y preguntarse por qué puede considerarlos verdaderos.
Esta idea se relaciona con una de las principales aportaciones de Piaget: el niño no es un recipiente vacío en el que los adultos depositan conocimientos, sino que participa activamente en la construcción de su propia comprensión del mundo. A lo largo de sus investigaciones, Piaget estudió cómo los niños resolvían problemas y qué errores cometían durante ese proceso.
Para él, una respuesta equivocada también podía aportar información valiosa, ya que permitía comprender el razonamiento infantil. Los errores mostraban cómo cada niño intentaba interpretar la realidad a partir de las capacidades cognitivas desarrolladas en esa etapa. Esta perspectiva influyó notablemente en el ámbito educativo. Si aprender significa construir y reorganizar conocimientos, enseñar no puede limitarse a ofrecer respuestas correctas para que los alumnos las memoricen. También debe ofrecerles oportunidades para formular preguntas, experimentar, comparar resultados, equivocarse y revisar sus propias conclusiones.
Citas de Jean Piaget
- «La inteligencia es lo que usas cuando no sabes qué hacer»
- «Comprender es inventar»
- «El conocimiento humano es esencialmente activo»
- «Cuando le enseñas a un niño algo, le quitas para siempre su oportunidad de descubrirlo por sí mismo»
- «El objetivo principal de la educación es crear personas capaces de hacer cosas nuevas, y no simplemente repetir lo que otras generaciones hicieron»
- «Lo que vemos cambia lo que sabemos. Lo que conocemos cambia lo que vemos»
- «Una verdad aprendida no es más que una verdad aprendida a medias, mientras que la verdad entera debe ser conquistada, reconstruida o redescubierta por el propio alumno»
- «Los niños tienen una comprensión real de lo que solo se inventan a sí mismos, y cada vez que tratamos de enseñarles algo demasiado rápido, les impedimos reinventarse»
- «El pensamiento científico no es momentáneo, no es una instancia estática, sino que es un proceso»
- «La buena pedagogía debe enfrentar al niño a situaciones en las que experimente en el más amplio sentido de la palabra: probar cosas para ver qué pasa, manejar objetos, manejar símbolos, plantear interrogantes y buscar sus propias respuestas»
- «La educación significa hacer creadores, tienes que hacer inventores, innovadores, no conformistas»
- «Si un individuo es pasivo intelectualmente, no conseguirá ser libre moralmente»
- «El conocimiento no puede ser una copia, ya que siempre es una relación entre sujeto y objeto»
- «El conocimiento es, pues, un sistema de transformaciones que se vuelven progresivamente adecuadas»
- «Las funciones esenciales de la mente consisten en la comprensión y en la invención, es decir, en la construcción de estructuras mediante la estructuración de la realidad»
- «El pensamiento científico está en permanente evolución, cambia de un día para otro»
- «El segundo objetivo de la educación es formar mentes que puedan ser críticas, que puedan verificar y no aceptar todo lo que se les ofrece»
- «El conocimiento del mundo exterior comienza con una utilización inmediata de las cosas, mientras que el conocimiento de uno mismo es detenido por este contacto puramente práctico y utilitario»
- «No podría pensar sin escribir»
- «Para desarrollar la inteligencia humana es imprescindible conocer la lógica matemática»
- «Cada adquisición de acomodación se convierte en material para la asimilación, pero la asimilación siempre se resiste a nuevas acomodaciones»
- «Conocer la realidad implica construir sistemas en continua transformación que se corresponden, más o menos, con la realidad»
- «El conocimiento científico está en permanente evolución»
- «La lógica y las matemáticas no son más que estructuras lingüísticas especializadas»
- «El pensamiento científico no es estático, sino que se desarrolla constantemente»