Jean Piaget, pedagogo suizo: «Educar no consiste en aceptar lo que te dicen, sino en aprender a cuestionarlo y comprobarlo por ti mismo»

Jean Piaget (1896-1980) fue un biólogo y psicólogo suizo reconocido por sus investigaciones sobre el desarrollo cognitivo infantil y por formular una de las teorías más influyentes en el ámbito de la educación. A partir de sus observaciones, desarrolló una teoría que sostiene que los niños no aprenden de la misma manera que los adultos, sino que atraviesan distintas etapas de desarrollo cognitivo. Según su planteamiento, el conocimiento se construye mediante la interacción con el entorno, la exploración y la experiencia.

Su teoría establece cuatro etapas principales: la sensoriomotora, que abarca desde el nacimiento hasta aproximadamente los dos años; la preoperacional, entre los dos y los siete años; la de las operaciones concretas, de los siete a los once años; y la de las operaciones formales, que comienza alrededor de los doce años. Cada una presenta características específicas relacionadas con la capacidad de pensar, razonar y resolver problemas. Piaget también destacó la importancia de fomentar la curiosidad, la creatividad y el pensamiento crítico.

«Educar no consiste en aceptar lo que te dicen, sino en aprender a cuestionarlo y comprobarlo por ti mismo»

Esta reflexión resume una de las ideas fundamentales del pedagogo, psicólogo y epistemólogo suizo: la educación no debería limitarse a que los alumnos memoricen respuestas, sino que también tendría que enseñarles a analizarlas, cuestionarlas y comprobarlas. Desde esta perspectiva, una persona educada no es únicamente aquella que tiene muchos conocimientos, sino también quien sabe reflexionar sobre ellos y preguntarse por qué puede considerarlos verdaderos.

Esta idea se relaciona con una de las principales aportaciones de Piaget: el niño no es un recipiente vacío en el que los adultos depositan conocimientos, sino que participa activamente en la construcción de su propia comprensión del mundo. A lo largo de sus investigaciones, Piaget estudió cómo los niños resolvían problemas y qué errores cometían durante ese proceso.

Para él, una respuesta equivocada también podía aportar información valiosa, ya que permitía comprender el razonamiento infantil. Los errores mostraban cómo cada niño intentaba interpretar la realidad a partir de las capacidades cognitivas desarrolladas en esa etapa. Esta perspectiva influyó notablemente en el ámbito educativo. Si aprender significa construir y reorganizar conocimientos, enseñar no puede limitarse a ofrecer respuestas correctas para que los alumnos las memoricen. También debe ofrecerles oportunidades para formular preguntas, experimentar, comparar resultados, equivocarse y revisar sus propias conclusiones.

Citas de Jean Piaget