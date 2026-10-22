Hipatia de Alejandría, filósofa y matemática: «Defiende tu derecho a pensar, porque incluso pensar de manera errónea es mejor que no pensar en absoluto»

Pensar por uno mismo es una de las herramientas más importantes para comprender el mundo, aunque hacerlo implique cometer errores o enfrentarse a opiniones contrarias. La frase de Hipatia de Alejandría, una de las mujeres más destacadas de la filosofía y las matemáticas de la Antigüedad, transmite precisamente esa idea, ya que es preferible cuestionar, investigar y aprender que aceptar todo sin reflexionar. Una enseñanza que, siglos después, sigue invitando a defender la libertad de pensamiento.

El valor de pensar por uno mismo

«Defiende tu derecho a pensar, porque incluso pensar de manera errónea es mejor que no pensar en absoluto». Esta reflexión pone el foco en la importancia de construir un criterio propio. No se trata de tener siempre razón, sino de comprender que equivocarse forma parte del proceso de aprendizaje y que revisar nuestras ideas puede ayudarnos a descubrir nuevas perspectivas.

En muchas ocasiones, el miedo a cometer errores o a recibir críticas lleva a las personas a guardar silencio o aceptar opiniones ajenas sin cuestionarlas. Sin embargo, desarrollar el pensamiento crítico exige preguntarse por qué creemos algo, buscar información y contrastar distintos puntos de vista. Sólo así es posible distinguir entre una afirmación fundamentada y otra que se acepta únicamente porque la repite la mayoría.

Hipatia, una mujer dedicada al conocimiento

Hipatia de Alejandría vivió entre los siglos IV y V en Egipto y destacó como filósofa neoplatónica, matemática y astrónoma. Fue una maestra reconocida que reunió a estudiantes interesados en el conocimiento y mantuvo una importante presencia intelectual en la sociedad de su época. Su trayectoria resulta especialmente relevante por haber desarrollado su actividad en un mundo en el que las mujeres tenían muchas menos oportunidades de acceder a los espacios de formación y poder.

Su muerte violenta, alrededor del año 415, quedó recogida en fuentes históricas como la Historia eclesiástica de Sócrates Escolástico. Con el paso del tiempo, Hipatia se convirtió en un símbolo de la búsqueda del conocimiento y de la defensa de la libertad intelectual, aunque su figura también ha sido reinterpretada en numerosas ocasiones.

Equivocarse también forma parte de aprender

La reflexión de Hipatia de Alejandría invita a entender el error como una oportunidad para mejorar. Cambiar de opinión cuando aparecen nuevas pruebas no es una señal de debilidad, sino una muestra de capacidad crítica. Mantener una postura únicamente por orgullo, en cambio, puede impedirnos reconocer información que contradice nuestras creencias.

En la actualidad, cuando circulan grandes cantidades de información y opiniones en internet, esta idea adquiere especial importancia. Contrastar fuentes, comprobar los datos y no compartir una afirmación sin verificarla son hábitos esenciales para formarse una opinión propia.

La enseñanza que transmite esta frase es clara, ya que pensar implica asumir el riesgo de equivocarse, pero también la posibilidad de aprender. La libertad intelectual no consiste en tener siempre la respuesta correcta, sino en poder hacerse preguntas, revisar las propias ideas y buscar la verdad sin renunciar al criterio personal.